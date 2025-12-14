か、か、かんっわいいーーッッ♡【ダイソー】トキメキとまらん！「キャラクターグッズ」

プチプラで雑貨や便利な日用品が手に入る【ダイソー】では、可愛い「キャラクターグッズ」も多数ラインナップされています。取り扱っているキャラクターの種類もさまざまで、店頭に足を運ぶたびに欲しいアイテムが見つかることも。そこで今回は、ダイソーで手に入る可愛いキャラクターグッズをまとめました。

平成女児の心をくすぐるハムちゃんず

テレビアニメ放映25周年を迎えた「とっとこハム太郎」のキャラクター全4種が揃う「ぬいぐるみキーホルダー」。@risa_.pianoさんが「手にすっぽり & むにっと弾力が気持ちよすぎる」とコメントしており、触り心地の良さに癒されそう。マフラーちゃんとリボンちゃんのほかには、ハム太郎とこうしくんのデザインもあります。

サンリオキャラ好き必見のポチ袋

淡いタッチと華やかなデザインがキュートな、サンリオキャラクターズのポチ袋。お札を折らずに入れられる大きさなので、ミニサイズのポチ袋よりもさらに豪華な印象です。表面だけでなく、裏面にも各キャラクターのイラストが描かれていて、隅々まで可愛さを楽しめます。

大人可愛く使えるキャラクターポーチ

シンプルなポーチにワンポイントの刺繍が映える「化粧ポーチ（101匹わんちゃん）」。@ftn_picsレポーターとも*さんによると「薄めのナイロン生地で裏地のピンクがうっすら透けて見えるのがおしゃれ」とのこと。ポーチの中には仕切りが付いているため、細かいメイク道具もすっきりと収納できそうです。

ホームパーティーのテーブルを華やかに

ミッフィーの顔をモチーフにした紙皿が可愛い「おそとでパーティーセット ナチュラル ミッフィー」。大小の紙皿・割りばし・ピック・手提げバッグがセットになっていて、ホームパーティーやアウトドアで使うのにぴったり。テーブルセットするだけで特別感が高まるので、子どもたちからも喜ばれそうです。

さまざまな「キャラクターグッズ」が手に入る【ダイソー】のラインナップは、大人も子どももきっと夢中になるはず。店内にはほかにも多数のキャラクターグッズがあるので、ぜひお気に入りを探してみて。

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。



※こちらの記事ではftn_pics、@risa_.piano様、@nanaironotobira2様のInstagram投稿をご紹介しております。



※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる