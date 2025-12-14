アイドルグループ「#2i2」の奥ゆいが2026年3月25日に自身初の写真集を発売することを、8日までに発表した。ベトナム・ダナンで撮影された先行カットとして、リゾート地での開放感あふれる大胆なランジェリー姿や水着ショットも公開した。



【写真】「何が」とは言えないけど砂でべったり！スゴいことになってる

奥本人は初写真集が決まった瞬間について「まさか自分が……！ってびっくりして本当なのか夢なのかよく分かってなかったです……。そのくらい写真集を出せる事はびっくりだし嬉しい出来事です」と回顧。見どころについて「奥ゆいらしいカットもドキドキするような大人なカットも全部まとめて楽しんでくれたら嬉しいです！」とアピールした。



自身のX（旧ツイッター）では撮影のオフショットも公開。胸元が砂にまみれた水着姿にファンからは「ちょっと大胆な奥ゆいだ」「何がとは言えませんが、素晴らしい」「金髪と黒髪のどっちもあるとか実質タダじゃないすか!?」と絶賛の声が寄せられていた。



#2i2は2025年12月での解散を発表している。6日には最終ライブを無事終えた。メンバーは十味、森嶋あんり、奥ゆい、天羽希純。全メンバーがグラビアアイドルとしても人気を博している。



（よろず～ニュース編集部）