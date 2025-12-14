Mireiはあの日、

この言葉に救われた！

-第15話-

ダンダダン編

私は私の生きる世界が好きだ。

日々恵まれているなと思うし、楽しいこと嬉しいことを思い出そうとすればいろんな思い出がたくさん浮かぶし、私の周りにいてくれている人達のことも大好きだから。

でもたまに、｢どうして、｣と思うようなことも起きる。

どうしようもなかったと納得はしていても、心の制御が上手にできないときもある。

全てが順調にいくなんてことはそうそうない。何か嫌なことが起きるのは、不可抗力なときもあれば明確な悪意によるときもある。

自分のことだけじゃない。

大切な誰かが傷つけられたとき、守りたいものをこわされたとき。全てを恨みたくなることも、どうしても許せない気持ちになることもある。

そういうときにはいつも、この言葉を思い出す。

｢オレはこのクソみたいな世界に負けたくねぇ｣

少年ジャンプ+のアプリで毎週読み進めているダンダダンの155話。

部賀が頭間に過去を語る中で出てきたこの台詞。前後の台詞も含めて、私はこの一連の話全てが好きだ。

頭間の過去はものすごく辛いものだ。

乗り越えられないくらいの痛みも、傷ついた記憶や罪悪感も、ずっと消えないかもしれない。誰かや何かを憎く思うことも、自暴自棄になりそうになることもあるかもしれない。

それでも、”ギリギリで大切な人の顔が浮かぶ。投げやりになったら負けだ、優しさを捨てたくない”、と語る頭間の背中はとてもかっこいいと思う。

ブレそうになる度に、みんなの顔と一緒にこの言葉を思い出したい。

私にとっての大切な人達は私を好きでいてくれるみんなで、みんなを裏切ることも悲しませることもしたくないから。

私も絶対に負けたくない。負けない。

＼次回は12月28日(日)21時アップ／

隔週の日曜21時更新です、お楽しみに！

プロフィール

みれい Mirei

・2000年8月20日生まれ

・福岡出身/名古屋在住のAB型

6人組ガールズグループ「SAKURA GRADUATION」のリーダー。

頼れるアート系女子で少年漫画と美容、ファッションやカメラ、デザインなどが趣味。

特に本、文章、活字が大好き、書くことも大好き！

学生時代には作文で賞を獲ったり学校代表に選ばれたり、公募の詩集雑誌での掲載経験なども。

好きな作家は太宰治、西加奈子、最果タヒなど。現在はnoteで文章を書いて発信。

また情報発信も大好きで、インスタのストーリーで美容や本の感想なども。

⇒note

⇒Instagram

⇒X

⇒TikTok

●WHAT’S SAKURA GRADUATION?

それは「アイドルをやめる」決意から生まれた、覚悟の6人。

2023年。前代未聞のオーディション「私、今日でアイドルやめます」から誕生した、6人組ダンスボーカルガールズグループ。

“選ばれる” のではなく、“自ら残る” ことを選んだ彼女たちは、自分の言葉で、未来を切り開くことを決意した。

グループ名には、ふたつの想いが込められている。

ひとつは、SAKURA= 桜。

日本を象徴する、美しくも儚い花。咲き誇り、そして散ってゆくその短い命が、 見る者の心を打つように──私たちもまた、限られた時間の中で全力で咲き、世界にその美しさを刻む。

もうひとつは、GRADUATION=卒業という決意。

あらかじめ “終わり” が決まっているからこそ、今を全力で駆け抜ける。 3年間という限られた活動期間の中で、ひとりひとりが成長し、輝き、そして旅立っていく。

2024年にはデビューシングル「シゲキテキ VIVID!!」で鮮烈なデビュー。

2ndシングル「CANDY TOWER」ではオリコンデイリーランキング4位を記録。

ライブパフォーマンス、楽曲、そしてファンとの近い距離感──そのすべてが、“今” という時代に新しい風を吹き込んでいる。

アニメ、コスプレ、J-POP、そしてアイドル文化──日本が世界に誇るポップカルチャーの旗を掲げ、世界へ挑む。

この一瞬にすべてを懸けて、今日もステージに立つ。

その一歩一歩が、世界中に日本のカルチャーの魅力を届けていく── 覚悟を持ったアイドル。

9月19日(金)には両A面4thシングル「ちゅちゅる革命⭐/セイシュンノカケラ」をリリース。

「ちゅちゅる革命⭐」は栄に8月29日(金)オープンした『世界アイドル共和国』のテーマソングで、SAKURA GRADUATIONは同施設のメインアンバサダーも務める。

⇒世界アイドル共和国HP

「セイシュンノカケラ」は名古屋モード学園との衣装コラボレーションでも話題の楽曲。

⇒HP

⇒X

⇒Instagram

⇒TikTok

⇒YouTube