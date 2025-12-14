[ダンダダン編]Mireiはあの日、この言葉に救われた！[vol.15]
Mireiはあの日、
この言葉に救われた！
-第15話-
ダンダダン編
私は私の生きる世界が好きだ。
日々恵まれているなと思うし、楽しいこと嬉しいことを思い出そうとすればいろんな思い出がたくさん浮かぶし、私の周りにいてくれている人達のことも大好きだから。
でもたまに、｢どうして、｣と思うようなことも起きる。
どうしようもなかったと納得はしていても、心の制御が上手にできないときもある。
全てが順調にいくなんてことはそうそうない。何か嫌なことが起きるのは、不可抗力なときもあれば明確な悪意によるときもある。
自分のことだけじゃない。
大切な誰かが傷つけられたとき、守りたいものをこわされたとき。全てを恨みたくなることも、どうしても許せない気持ちになることもある。
そういうときにはいつも、この言葉を思い出す。
｢オレはこのクソみたいな世界に負けたくねぇ｣
少年ジャンプ+のアプリで毎週読み進めているダンダダンの155話。
部賀が頭間に過去を語る中で出てきたこの台詞。前後の台詞も含めて、私はこの一連の話全てが好きだ。
頭間の過去はものすごく辛いものだ。
乗り越えられないくらいの痛みも、傷ついた記憶や罪悪感も、ずっと消えないかもしれない。誰かや何かを憎く思うことも、自暴自棄になりそうになることもあるかもしれない。
それでも、”ギリギリで大切な人の顔が浮かぶ。投げやりになったら負けだ、優しさを捨てたくない”、と語る頭間の背中はとてもかっこいいと思う。
ブレそうになる度に、みんなの顔と一緒にこの言葉を思い出したい。
私にとっての大切な人達は私を好きでいてくれるみんなで、みんなを裏切ることも悲しませることもしたくないから。
私も絶対に負けたくない。負けない。
次回は12月28日(日)21時アップ
隔週の日曜21時更新です、お楽しみに！
プロフィール
みれい Mirei
・2000年8月20日生まれ
・福岡出身/名古屋在住のAB型
6人組ガールズグループ「SAKURA GRADUATION」のリーダー。
頼れるアート系女子で少年漫画と美容、ファッションやカメラ、デザインなどが趣味。
特に本、文章、活字が大好き、書くことも大好き！
学生時代には作文で賞を獲ったり学校代表に選ばれたり、公募の詩集雑誌での掲載経験なども。
好きな作家は太宰治、西加奈子、最果タヒなど。現在はnoteで文章を書いて発信。
また情報発信も大好きで、インスタのストーリーで美容や本の感想なども。
⇒note
⇒X
⇒TikTok
