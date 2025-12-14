ブロガーのいもやまようみんさんの漫画「サンタクロースの秘密」（前・後編）がインスタグラムで合計1500以上の「いいね」を集めて話題となっています。

【漫画】本編を読む

サンタクロースの秘密を友達から聞いてしまった小学5年の長女。それを聞いた父と母は、どのように答えるか悩み…という内容で、読者からは「うちの子もそろそろ気付くんだろうな」「伝え方、難しいですよね」などの声が上がっています。

「ついにこの時が…」サンタの“秘密”をどう伝える？

いもやまようみんさんは、インスタグラムやX、ブログ「ママようび。」などで作品を発表しています。いもやまようみんさんに作品について話を聞きました。

Q.今回、漫画「サンタクロースの秘密」を描いたきっかけを教えてください。

いもやまようみんさん「このエピソードを記録として残しておきたかったからです。『いつかサンタさんのことを知ってしまうだろうな』とは思っていたので…」

Q.毎年、ご家庭ではクリスマスをどのように過ごしていますか。

いもやまようみんさん「『ケーキを食べて終わり〜』といった感じです。わが家ではあまりイベントごとをせず、飾りも小さいなツリーがテーブルにある程度で。でも、クリスマスのBGMは毎日流しています！」

Q.長女さんから、サンタさんの正体について聞かれたとき、どのように思いましたか。

いもやまようみんさん「『友達から聞いてしまったか〜』『ついにこのときがきたか〜』といった感じでしたね。やはり小学校高学年にもなると、サンタさんの話は自然と出てきてしまうのだなと思いました」

Q.その後、次女さんはサンタさんの正体に気付きましたか。

いもやまようみんさん「次女はまだです。なので、サンタさんは今年もわが家に来ます（笑）。次女はいつ気付くか、楽しみですね！」

Q.漫画「サンタクロースの秘密」について、どのようなコメントが寄せられていますか。

いもやまようみんさん「きょうだいが教えてしまったり、同じように友達から聞いたりというコメントがありました。年齢が上がるにつれて、バレるのは時間の問題ですね」