声優・小倉唯、ニューシングル「チョコレート・メモリアル」2・11発売決定 “バレンタイン”＆昭和歌謡コンセプト
声優の小倉唯のニューシングル「チョコレート・メモリアル」が、2026年2月11日に発売されることが発表された。あわせて、昭和歌謡コンセプトの新ビジュアル、発売記念イベント情報などが一挙解禁された。
【写真】かわいい！くまちゃんと一緒に素朴なキュートさを見せる小倉唯
今作は＜昭和歌謡＞をコンセプトにしており、ビジュアルでもそのイメージを踏襲している。
CD収録曲のうち、表題曲の「チョコレート・メモリアル」は“バレンタイン“も意識した甘い楽曲で、キュートで伸びやかな歌声も印象的。
発売記念イベントは、2026年1月17日に愛知・名古屋某所、1月18日に大阪・アニメイト大阪日本橋、2月7日に東京・アニメイト池袋Packs、2月8日に東京・AKIHABARAゲーマーズ本店にて開催される。昭和レトロをイメージした「唯ちゃんが表紙の雑誌風A4ポートレート」が本人より手渡しされるほか、一言話すことができる。
また、「ゆいゆいジャンボ小倉くじ」の開催が決定。コロムビアミュージックショップ対象ページでNewシングル「チョコレート・メモリアル」の対象商品を予約すると、CD1枚につき1点、小倉くじ番号がもらえる。当選番号はネット配信生放送にて発表される。予約受付期間は、12月14日午後9時〜2026年1月12日午後11時59分まで。
さらに、リリース日の2月11日はFCイベント『Yui's＊company. 社員総会2026 〜甘い香りに誘われて▽〜 with music by baladin pops』（▽＝ハートマーク）が開催される。ライブパートは、＜baladin pops＞の生演奏と共にFCイベント史上初のミニオーケストラ編成で届けられる。
■小倉 唯 Newシングル「チョコレート・メモリアル」概要
2026年2月11日（水・祝）発売
【初回限定盤CD＋DVD】2200円（税込）
【通常盤 CD Only】1500円（税込）
＜CD収録内容＞※初回限定盤・通常盤 共通
1.チョコレート・メモリアル
作詞：本田正樹（Dream Monster）／小倉 唯 作曲・編曲：本田正樹（Dream Monster）
2.未定
3.チョコレート・メモリアル Instrumental
4.未定 Instrumental
＜DVD収録内容＞
・「チョコレート・メモリアル」MUSIC VIDEO
・JACKET＆MUSIC VIDEO MAKING MOVIE
▼コロムビアミュージックショップ限定セット
※2026年1月12日までの受注生産受付、以降は先着販売でなくなり次第終了
コロムビア盤＋LPサイズ両面アナザージャケット3枚付き 限定セット
・Newシングル「チョコレート・メモリアル」コロムビア盤
・LPサイズ両面アナザージャケット3枚セット
・2026年バレンタイン ゆいゆいジャンボ小倉くじ くじ番号
アクリルスタンドキーホルダー2個付き 初回限定盤セット
・Newシングル「チョコレート・メモリアル」初回限定盤
・アクリルスタンドキーホルダー 2個
・2026年バレンタイン ゆいゆいジャンボ小倉くじ くじ番号
▼購入者特典
・アニメイト 初回限定盤 L判ブロマイド／ 通常盤 L判ブロマイド
・ゲーマーズ 初回限定盤 L判ブロマイド／ 通常盤 L判ブロマイド
・コロムビアミュージックショップ 初回限定盤 L判ブロマイド／ 通常盤 L判ブロマイド
・ソフマップ（初回限定盤・通常盤 共通）L判ブロマイド
・タワーレコード（初回限定盤・通常盤 共通）L判ブロマイド
・とらのあな（初回限定盤・通常盤 共通）L判ブロマイド
・ネオウィング（初回限定盤・通常盤 共通）L判ブロマイド
・楽天ブックス（初回限定盤・通常盤 共通）L判ブロマイド
・Amazon プレミアム盤 メガジャケ／ 通常盤 メガジャケ
・Yui's＊company.： 複製サイン＆メッセージ入り アナザージャケット（予約期間：1月25日（日）23:59まで）
■2026年バレンタイン ゆいゆいジャンボ小倉くじ
対象店舗：コロムビアミュージックショップ対象ページ
予約受付期間：12月14日(日)午後9時〜2026年1月12日午後11時59分
ニックネーム登録期間：1月13日(火)〜25日(日)午後11時59分
小倉くじ番号のご案内：2月6日(金)午後6時頃
【当選景品】
特賞：唯ちゃんの生電話 ３名様 対象：コロムビア盤セット／アクスタ付き限定セット／ 初回限定盤・通常盤 各1名
1等賞：ニックネーム入りのサイン入り告知ポスター…15名 ※対象：全形態
2等賞初回：ニックネーム＆サイン入りCDジャケット 初回限定盤…5名 ※対象：アクスタ付き限定セット＆初回限定盤
2等賞通常：ニックネーム＆サイン入りCDジャケット 通常盤…5名 ※対象：通常盤
2等賞コロ：ニックネーム＆サイン入りCDジャケット コロムビア盤…5名 ※対象：コロムビア盤
