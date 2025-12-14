よしもと福岡劇場、宮川大輔×ケンドーコバヤシのトークライブを中止
よしもと福岡劇場は14日、同日夜に予定していた『宮川大輔×ケンドーコバヤシ トークライブ あんぎゃー福岡公演』を中止した。
【画像】よしもと福岡劇場、宮川大輔×ケンドーコバヤシのトークライブを中止
劇場公式サイトで「日頃より『よしもと福岡劇場』をご利用いただき、誠にありがとうございます。本日20：00開演で予定しておりました、『宮川大輔×ケンドーコバヤシ トークライブ あんぎゃー福岡公演』につきまして、諸般の都合により中止とさせていただくことになりました」と報告。
「公演を楽しみにして頂いておりました皆様におかれましては、ご迷惑をおかけしまして大変申し訳ございません。チケットをご購入済みのお客様へは、払戻しを実施いたします」と伝えた。
この日、劇場が入居する「BOSS E・ZO FUKUOKA」で刺傷事件が発生。
HKT48は「既に報道でもありましたとおり、本日、『17LIVE HKT48劇場』が入居している施設『BOSS E・ZO FUKUOKA』内におきまして、刺傷事件が発生いたしました。この事件により、弊社男性スタッフ1名が被害に遭いましたが、現在病院で手当を受けており、命に別状はございません」としている。
