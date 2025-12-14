女性11人組「ME:I」が13、14日の両日、東京・有明アリーナで初の全国ツアーのアンコール公演を行った。年内最後の単独公演。2日間で計約2万人のYOU:ME（ユーミー、ファンの総称）が詰めかけ、かけがえのない時間を過ごした。

ツアータイトル「THIS IS ME:I」と同名曲から幕開け。AYANE（20）は「最高の1年だったと締めくくれるような一日にしましょう！」とあおり、リーダーのMOMONA（22）は「応援に応えられるようにいまの全てをお届けします」と宣言。

冬をテーマにした「Sweetie」のクリスマス特別バージョンや、オーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN THE GIRLS」時代から大切にしてきた「小悪魔（Baddie）」「TOXIC」をユニットで披露。2時間超のステージで全20曲を届けた。

昨年4月にデビューし、第66回日本レコード大賞新人賞や大みそかのNHK紅白歌合戦、さまざまな大型フェスに出演するなど話題をかっさらってきた。勢いそのままに2年目初の全国ツアーとして6都市のアリーナを巡り、初アルバム「WHO I AM」を発売してきた。

しかし11人全員がそろうステージは一度としてかなわなかった。MOMONAは「リーダーとしてもいちメンバーとして葛藤や悩んだり、正直ツアーを走りきれるかな…と思う瞬間もありました」と苦悩を打ち明ける。それでも「みんな一人一人が行動で伝えてくれた信頼や愛情があって、そのおかげでツアーを走り切れた。本当にみんなありがとう」と感謝した。

8月末のツアー千秋楽に長期活動休止から復帰したTSUZUMI（18）にとっては今回の公演が本格的な参戦。「メンバーがインタビューで口をそろえて“ツアーが楽しかったです”と言っていた意味が分かったので、私もみんなと一緒にいろんな場所回りたい」と思いがあふれた。

リーダーも実感した“全員”で乗り切る自力もつき、それぞれの思いが再びひとつになり結束力が高まった2025年。AYANEが「来年もいっぱい最高の景色を見ていきましょう！」と宣言した通り、進む未来はきっと明るい。