姉妹音楽ユニット「チャラン・ポ・ランタン」の小春（37）が14日、自身のインスタグラムで第2子を妊娠中であることを発表した。

現在「結成17周年記念 わがままリサイタルツアー」公演中のユニット。小春は「さて、わがままリサイタルツアー残り3公演が終わったら2人目がお腹からアコーディオンを蹴り飛ばすのですこしライブをお休みいたします」と第2子の妊娠と活動休止を発表。今月予定されているカバーアルバム「唱和百年」のリリースイベントについても「妹に託しました！」とした。

小春は今年1月、SNSで芸術家の小池健輔氏との再婚と第1子長男・深音（みと)くんの出産を発表。9月には、深音くんが出産時の事故により「脳に大きなダメージを受けてしまいました」と公表し「突然障害児育児が始まり、右も左も分からなくてですね、悩んだのですがどうしても色々と情報が欲しく、こうして発信することにしました」とつづっていた。

「チャラン・ポ・ランタン」はアコーディオンを駆使した大道芸人の姉・小春とボーカルを務める妹・ももがタッグを組み、2009年に結成した姉妹音楽ユニット。「進め、たまに逃げても」はTBS系大ヒットドラマ「逃げるは恥だが役に立つ」のオープニングテーマに採用された。