ソフトバンクの本拠地みずほペイペイドームの付近で、14日午後5時ごろ、HKT48スタッフら男女2人が男に刃物のような物で傷つけられ、救急搬送された。これを受け、ソフトバンクの広報は同日夜、コメントを発表した。

同ドーム近くにある娯楽施設「BOSS E・ZO（イーゾ） FUKUOKA」館内で、同広報は「2名が負傷される事案が発生しました。負傷されたのは40代男性および20代女性の2名で、いずれも救急搬送され、命に別状はないことを確認しております」と伝えた。

さらに「現在、警察が館内および周辺を捜索・鑑識活動を行っており、当社は警察の指示に基づき、施設内の安全確保を最優先に対応しております。一般のお客様については順次退館中です」とし、「本日の一部公演・イベントについては中止しております。明日以降の営業および各公演の実施可否につきましては、警察との協議のうえ、決定次第お知らせいたします」と現状を報告した。

その上で「引き続き、警察と連携し、速やかな情報提供に努めてまいります。警察の指示により当社からはこれ以上の情報を発信いたしかねますので、ご了承ください」と理解を求めた。

この日午後5時ごろ、同施設内で「女性が背中から刺されている」などと通報があり、40代男性と20代女性が救急搬送された。いずれも意識はあるという。男は逃走、県警は殺人未遂容疑で調べている。

HKT48はこの日夕、公式X（旧ツイッター）で、この日行っていた「オンライン握手会」について「諸事情により8部以降（18時〜）のオンライン握手会を中止とさせていただきます」と発表。その後、夜になって、スタッフが刺された事案を明らかにした。