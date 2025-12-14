スプリンターズステークス4着以来のレースとなったサトノレーヴは、ライアン・ムーアを背に出走。直線では内目から差し脚を伸ばすかという場面もあったが、もうひと伸びを欠いて見せ場を作れなかった。想像以上の敗戦に世界の名手も「少し物足りないないよでした」とレースを振り返った。

9着 サトノレーヴ

R.ムーア騎手

「少し物足りない内容でした。ただ、勝ち馬は本当に例外的な存在で、この距離では私が見てきた中でも最高の馬です」

レース結果、詳細は下記のとおり。

現地時間12月14日、香港・シャティン競馬場で行われた第5R・香港スプリント（G1・3歳上・芝1200m・1着賞金1568万香港ドル＝約3億1000万円）でZ.パートン騎乗、カーインライジング（せん5・D.ヘイズ）が快勝した。2着にレイジングブリザード（せん6・J.サイズ）、3着にファストネットワーク（せん5・C.イブ）が入った。勝ちタイムは1:07.70（良）。

日本馬、R.ムーア騎乗のサトノレーヴ（牡6・美浦・堀宣行）は9着、三浦皇成騎乗のウインカーネリアン（牡8・美浦・鹿戸雄一）は11着敗退となっている。

香港スプリント・カーインライジングとZ.パートン騎手 (C)The Hong Kong Jockey Club

日本馬は着外

世界最強スプリンターのカーインライジングが楽々逃げ切って16連勝を飾った。スタートからスピードの違いを見せてハナヘ。直線でも軽快に加速して突き放しにかかると、ゴール前では流す余裕の大楽勝。この距離では世界最強、力が違い過ぎた。日本勢、ウインカーネリアン、サトノレーヴは着外。

【全着順】

1着 カーインライジング

2着 レイジングブリザード

3着 ファストネットワーク

4着 ラッキースワイネス

5着 ヘリオスエクスプレス

6着 トモダチココロエ

7着 ラッキーウィズユー

8着 ヴンダバー

9着 サトノレーヴ・日

10着 ビューティーウェイヴス

11着 ウインカーネリアン・日

12着 カーデム

13着 ディヴァーノ