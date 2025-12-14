【香港スプリント】ムーア「少し物足りない内容でした」サトノレーヴは見せ場なく敗退
スプリンターズステークス4着以来のレースとなったサトノレーヴは、ライアン・ムーアを背に出走。直線では内目から差し脚を伸ばすかという場面もあったが、もうひと伸びを欠いて見せ場を作れなかった。想像以上の敗戦に世界の名手も「少し物足りないないよでした」とレースを振り返った。
9着 サトノレーヴ
R.ムーア騎手
「少し物足りない内容でした。ただ、勝ち馬は本当に例外的な存在で、この距離では私が見てきた中でも最高の馬です」
レース結果、詳細は下記のとおり。
現地時間12月14日、香港・シャティン競馬場で行われた第5R・香港スプリント（G1・3歳上・芝1200m・1着賞金1568万香港ドル＝約3億1000万円）でZ.パートン騎乗、カーインライジング（せん5・D.ヘイズ）が快勝した。2着にレイジングブリザード（せん6・J.サイズ）、3着にファストネットワーク（せん5・C.イブ）が入った。勝ちタイムは1:07.70（良）。
日本馬、R.ムーア騎乗のサトノレーヴ（牡6・美浦・堀宣行）は9着、三浦皇成騎乗のウインカーネリアン（牡8・美浦・鹿戸雄一）は11着敗退となっている。
【香港スプリント】三浦「非常に悔しいです」ウインカーネリアンは11着日本馬は着外
世界最強スプリンターのカーインライジングが楽々逃げ切って16連勝を飾った。スタートからスピードの違いを見せてハナヘ。直線でも軽快に加速して突き放しにかかると、ゴール前では流す余裕の大楽勝。この距離では世界最強、力が違い過ぎた。日本勢、ウインカーネリアン、サトノレーヴは着外。
【全着順】
1着 カーインライジング
2着 レイジングブリザード
3着 ファストネットワーク
4着 ラッキースワイネス
5着 ヘリオスエクスプレス
6着 トモダチココロエ
7着 ラッキーウィズユー
8着 ヴンダバー
9着 サトノレーヴ・日
10着 ビューティーウェイヴス
11着 ウインカーネリアン・日
12着 カーデム
13着 ディヴァーノ