綾瀬はるか、大河「べらぼう」最終回に出演 最後は“巫女の姿”で登場【コメント】
【モデルプレス＝2025/12/14】俳優の横浜流星が主演を務めるNHK大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（総合テレビ、毎週日曜午後8時〜／BS・BSP4K、毎週日曜午後6時〜／BSP4K、毎週日曜午後0時15分〜）が、12月14日に最終回を迎えた。同作で九郎助稲荷役（くろすけ・いなり）の“語り”を務めた女優の綾瀬はるかが、巫女の姿で登場した。
【写真】大河「べらぼう」で「激アツ」と話題の“アベンジャーズ”集結シーン
九郎助稲荷を演じたのは、同役で“語り”を担当し、第1回では花魁、第17回では町娘や武士に化けて登場した綾瀬。最後は巫女の姿で蔦重（横浜）の前に現れ、死のお告げを伝えた。
綾瀬は「九郎助稲荷です。たまに人に化けてこうして登場するのも、今回で3回目になります（第1回・第17回）。たまにこうして登場させていただいて、収録がとても楽しかったです」とコメント。「地上に降りてきていろんな人になって現れるのは、私も毎回楽しみでした」と撮影を振り返った。
本作は“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・“蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。森下佳子氏の脚本で、笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマを描く。（modelpress編集部）
◆綾瀬はるか、大河「べらぼう」最終回に出演
◆横浜流星主演大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」
