【ME:Iアンコール公演ライブレポ】8人で見せた底力 ユニットではMOMONAに「メロい」の声連発も
【モデルプレス＝2025/12/14】ガールズグループME:I（ミーアイ）が、東京・有明アリーナにて『2025 ME:I 1ST ARENA LIVE TOUR “THIS IS ME:I” ENCORE IN TOKYO』を13日・14日の2日間にわたって開催。2日間で2万人を超える観客を動員した。ここでは2日目の14日の公演をレポートする。
【写真】ME:I、7人でパフォーマンス
本ツアーはME:I初のアリーナツアーとして、7月26日の長野公演を皮切りに、全国6都市（長野・北海道・愛知・神奈川・兵庫・広島）で13公演を完走。広島でのツアー最終日にサプライズでアンコール公演の開催が発表され、本公演が年内ラストの単独公演となった。
夜空が輝いているようなライティングから真っ白な衣装の8人が登場し、9月3日発売の1STALBUM『WHO I AM』 から、タイトル曲『THIS IS ME:I』で開幕。最初の挨拶で、MOMONAは当日が雨だったことから「芯まで冷え切っているかもしれないから身体を動かして楽しんでください！」と観客を気遣い、MIUは「追加公演でも大きい会場で公演ができて幸せです」と喜びのコメント。AYANEは「新しいアレンジを用意いたしました！」と予告した。
中盤は、ネイビーと白のスポーティな衣装にチェンジし、オーディション時のバラード楽曲『FLY UP SO HIGH（ME:I Ver）』や、CMタイアップ楽曲『Tomorrow』を上品にパフォーマンス。これまでスタンドマイクを使った演出をしていた『Sugar Bomb』はJazz Arrange Ver.として台を使った新しい演出に。2ND SINGLE『Hi-Five』タイトル曲である『Hi-Five』はPunk Arrange Ver.としてスタンドマイクを使って熱唱し、会場のボルテージを最高潮に上げた。
ユニットパートではモノトーンの気品溢れる衣装となり、KEIKO・RINON・KOKONA・AYANEの4人がまず『小悪魔 （Baddie）』をパフォーマンスし、布を使って妖艶に躍動。KEIKOは「新しいアイテムが増えまして、布が本当にディフィカルトで…」と英語混じりに苦労を表現した。
MOMONA・MIU・SUZU・TSUZUMIの4人は『TOXIC』を歌唱し、ダンスパフォーマンスから始まる力強いステージには、歓声がなかなか止まず。激しいダンスだがメンバーは「無限に踊っていられそう」と達成感に満ちた表情。ロングパンツをはきこなしいつも以上にクールな色気を放っているMOMONAにメンバーからは「ほんまにメロいわ〜」（KEIKO）と絶賛の声が上がり、RINONも隣で準備をしていたMOMONAの一挙手一投足に釘付けだったといい「写真を撮りまくりました」と明かしていた。
本編終盤には16日の結成日に向け、MOMONAが「3年目もよろしくね！」と呼びかけ、MIUは「これよりもっといろんな景色を見たいと思ってますし、みんなとなら見れると思っているのでよろしくおねがいします」と期待を寄せた。
ファンからも人気の楽曲『Royal Energy - Extended Ver. -』や『Million Stars』では力強いエネルギーで圧倒。本編ラストは『想像以上（ME:I Ver.） - EDM Arrange Ver. -』『&ME（YOU:ME Ver.）』とオーディションから歌い続けてきた楽曲で締めくくった。
アンコールでは、KEIKOが「まだ帰らせへんで〜！」とMIUからおんぶされながらステージに登場したのを皮切りに、サプライズでメンバーがそれぞれ上階の客席など会場の様々な場所から登場し、至近距離で観客にたっぷりとファンサービス。続いて、トナカイやサンタのカチューシャをつけ、ME:I初のウィンターソング『Sweetie』をクリスマスバージョンで踊るなど、最後の一瞬までファンを楽しませた。
現在、COCORO、RAN、SHIZUKUが活動を休止する中、互いのパートを支え合いながらステージに立ち続けている8人の姿は、グループの結束の強さを雄弁に示していた。そして抜群の歌唱力を誇るTSUZUMIの復帰により、グループの底力を存分に感じさせる約2時間半となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
【写真】ME:I、7人でパフォーマンス
◆ME:I、アンコール公演完走
本ツアーはME:I初のアリーナツアーとして、7月26日の長野公演を皮切りに、全国6都市（長野・北海道・愛知・神奈川・兵庫・広島）で13公演を完走。広島でのツアー最終日にサプライズでアンコール公演の開催が発表され、本公演が年内ラストの単独公演となった。
◆ME:I『小悪魔 （Baddie）』＆『TOXIC』ユニットで披露
夜空が輝いているようなライティングから真っ白な衣装の8人が登場し、9月3日発売の1STALBUM『WHO I AM』 から、タイトル曲『THIS IS ME:I』で開幕。最初の挨拶で、MOMONAは当日が雨だったことから「芯まで冷え切っているかもしれないから身体を動かして楽しんでください！」と観客を気遣い、MIUは「追加公演でも大きい会場で公演ができて幸せです」と喜びのコメント。AYANEは「新しいアレンジを用意いたしました！」と予告した。
中盤は、ネイビーと白のスポーティな衣装にチェンジし、オーディション時のバラード楽曲『FLY UP SO HIGH（ME:I Ver）』や、CMタイアップ楽曲『Tomorrow』を上品にパフォーマンス。これまでスタンドマイクを使った演出をしていた『Sugar Bomb』はJazz Arrange Ver.として台を使った新しい演出に。2ND SINGLE『Hi-Five』タイトル曲である『Hi-Five』はPunk Arrange Ver.としてスタンドマイクを使って熱唱し、会場のボルテージを最高潮に上げた。
ユニットパートではモノトーンの気品溢れる衣装となり、KEIKO・RINON・KOKONA・AYANEの4人がまず『小悪魔 （Baddie）』をパフォーマンスし、布を使って妖艶に躍動。KEIKOは「新しいアイテムが増えまして、布が本当にディフィカルトで…」と英語混じりに苦労を表現した。
MOMONA・MIU・SUZU・TSUZUMIの4人は『TOXIC』を歌唱し、ダンスパフォーマンスから始まる力強いステージには、歓声がなかなか止まず。激しいダンスだがメンバーは「無限に踊っていられそう」と達成感に満ちた表情。ロングパンツをはきこなしいつも以上にクールな色気を放っているMOMONAにメンバーからは「ほんまにメロいわ〜」（KEIKO）と絶賛の声が上がり、RINONも隣で準備をしていたMOMONAの一挙手一投足に釘付けだったといい「写真を撮りまくりました」と明かしていた。
◆ME:I、8人で示した底力
本編終盤には16日の結成日に向け、MOMONAが「3年目もよろしくね！」と呼びかけ、MIUは「これよりもっといろんな景色を見たいと思ってますし、みんなとなら見れると思っているのでよろしくおねがいします」と期待を寄せた。
ファンからも人気の楽曲『Royal Energy - Extended Ver. -』や『Million Stars』では力強いエネルギーで圧倒。本編ラストは『想像以上（ME:I Ver.） - EDM Arrange Ver. -』『&ME（YOU:ME Ver.）』とオーディションから歌い続けてきた楽曲で締めくくった。
アンコールでは、KEIKOが「まだ帰らせへんで〜！」とMIUからおんぶされながらステージに登場したのを皮切りに、サプライズでメンバーがそれぞれ上階の客席など会場の様々な場所から登場し、至近距離で観客にたっぷりとファンサービス。続いて、トナカイやサンタのカチューシャをつけ、ME:I初のウィンターソング『Sweetie』をクリスマスバージョンで踊るなど、最後の一瞬までファンを楽しませた。
現在、COCORO、RAN、SHIZUKUが活動を休止する中、互いのパートを支え合いながらステージに立ち続けている8人の姿は、グループの結束の強さを雄弁に示していた。そして抜群の歌唱力を誇るTSUZUMIの復帰により、グループの底力を存分に感じさせる約2時間半となった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】