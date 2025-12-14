おうし座は「好きなことと一心同体」 12星座もっちぃ占い｜12/15〜21

12/15（月）〜21（日）の「ラッキーデー」と「気をつけるべき日」は？ 五十六謀星もっちぃ先生監修、毎日をポジティブに過ごすための「お告げ」を毎週更新している「もっちぃ占い」からお届けします。

💰 牡羊座：20日（土）は「新たな収入源が見えてくる」

牡羊座のあなたは、金銭感覚が鋭くなり、お金を増やすためのアイデアが湧きあがってくる1週間です。20日（土）は、新たな収入源が見えてくるかも☆

また、世間の常識から少しずれた考え方をする人が、とっても頼りになりそうな1週間です。ただし、16日（火）は変わり者の意見に惑わされないようにして！

🎉 牡牛座：20日（土）は「好きなことと一心同体」

牡牛座のあなたは、エンタメ運が⚪︎。20日（土）は、自分の好きなことと身も心もつながれるときです。部屋から飛び出して現場に出て、好きなことと一体化することを目指しましょう♪

一方で、人間関係では言葉の誤解が生まれやすいときです。とくに18日（木）は、重要なことはメモを残すか、メールなどで記録を残しておきましょう♪

💰 双子座：15日（月）は「金運が上昇」

双子座のあなたは、15日（月）に金運が上昇しそうな予感です。この1週間の出費の計画を一気に立てて、お金の計算を先にしてしまいましょう。

同時に、面倒だなと思う人に対しても丁寧な対応をすることが重要なときです。とくに19日（金）は、嫌な顔をすると周囲の人に見られて気まずい思いをしてしまいます♪

💼 蟹座：17日（水）は「アナログなメモを活用して」

蟹座のあなたは、集中力が高まり、作業効率が上昇するときです。17日（水）はアナログなメモを活用することで、さらに脳がすっきりしそうな予感です。

現実的な物品よりもデジタルコンテンツへの課金をしたほうが幸福度が高くなりやすいときです。ただし、16日（火）はうっかり課金しすぎることに注意してください☆

🤝 獅子座：20日（土）は「誤解しがちな人とも仲良くできる」

獅子座のあなたは、普段はなかなかないような深い話をすることができる1週間です。20日（土）はとくに対話が噛み合いやすく、普段誤解しがちな人とも仲良く過ごすことができるでしょう。

議論が早く進み、合意を得るまでのスピードが上昇しそうです。ただし、15日（月）は、早とちりが起こりやすいので注意しましょう♭

💼 乙女座：20日（土）は「よい知らせが舞い込みそうな予感」

乙女座のあなたは、20日（土）にお仕事に関するとてもよい知らせが舞い込んできそうな予感です。具体的な結果につながりやすいタイミングですので、人の話を信じるようにしてください☆

小さな衝動買いが自己嫌悪に繋がりやすい1週間です。16日（火）は、めぼしく思えたものが本当に必要か、しっかり考えるようにしましょう。

💼 天秤座：19日（金）は「諦めの判断できる」

天秤座のあなたは、うまくいかなかったお仕事を、きっぱり捨て去るのに最適な星回りです。19日（金）は、もう打ち切りにするものをしっかり判断できるでしょう♪

一方的に伝えたことと合意したことの境界線が曖昧になりやすいときです。とくに15日（月）は、ちゃんと分かり合うまで話し合うことを重視しましょう。

🎉 蠍座：17日（水）は「出かけると最高の思い出を作れそう」

蠍座のあなたは、17日（水）の予定は決まっていますか？ どこに誰と出かけても最高の思い出を作ることができそうな星回りです。仲良くなりたい人に声をかけましょう♪

本当は3割引きで買えるものを、2割引きで買って喜んでしまいそうな星回りです。喜んでいるならいいですけど、18日（木）は情報不足による損が出やすいときです。

🤝 射手座：18日（木）は「ボイスメモを送ると心がつながる」

射手座のあなたは、ものすごく短い言葉を交わすだけで、人との心の交流が深まる1週間です。とくに18日（木）は、テキストメッセージではなくボイスメモを送ると心がつながります♡

食品を購入したレシートなど、見ても仕方がないようなお金の流れをしっかり確認することが重要なときです。21日（日）は、確認不足による無駄遣いに注意しましょう。

🤝 山羊座：今週は「役割分担が大切」

山羊座のあなたは、身近な人との役割分担が大切になる1週間です。自分のやるべきこととそうでないことを明確にして、しっかり人を頼るようにしてください。

さらに、自分が出すべきではないお金を、ついつい払ってしまいそうな1週間です。ケチと思われることを恐れずに、請求するべきものは請求しましょう♪

💰 水瓶座：15日（月）は「驚くような解決策が見えてくる」

水瓶座のあなたは、お金に関して心配していることがあるならば、身近で最も頭がいいと思う人に相談しましょう。とくに15日（月）は、驚くような解決策が見えてくるかもしれません。

16日（火）は、好きなことに没頭しすぎて生活のリズムが崩れてしまいそうな予感です。コーヒーやアルコールなどの刺激的ドリンクの過剰摂取にも注意しましょう♪

💼 魚座：17日（水）は「積極的に発言して」

魚座のあなたは、仕事運が好調。17日（水）は、自分の意見を通しやすい星が巡ってきます。お仕事において主張したいことがあるならば、この日に積極的に発言するようにしてください！

19日（金）は、メールを返信するまでの時間が長くなりすぎると誤解を招きます。たとえ短い言葉でもよいので、早めに自分のポジティブな感情を伝えるようにしましょう☆

五十六謀星もっちぃ

ごじゅうろくぼうせいもっちぃ 10代の頃から占い一筋に生きる占い師。みんなをハッピーにする占いを研究。人を幸せに出来る占い師養成講座も大人気。メディア出演・好きな食べ物多数。一児のパパ。著書に『はじめよう電話占い師』（同文舘）と『占い大学公式テキスト 五十六謀星もっちぃの西洋占星術講義』（説話社）がある。X