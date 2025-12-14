BARTHの新作マウスウォッシュ登場♡白井悠介出演キャンペーンも開始

ナイトルーティンを格上げするウェルネスブランド「BARTH」から、ブランド初となるオーラルケアアイテム『BARTH薬用重炭酸マウスウォッシュ』が発売されました。重炭酸*3の力でお口のすみずみまで洗浄し、寝ている間の菌の増殖を抑えて朝の息までクリアに整えるアイテム。さらに発売に合わせ、人気声優・白井悠介さん出演のXキャンペーン「リポストでお口がきれいになる人々」もスタート♪夜のリラックスタイムに寄り添う新習慣をご紹介します。

重炭酸でお口すっきり♡夜の新マウスウォッシュ習慣

価格：300mL 税込1,650円

『BARTH薬用重炭酸マウスウォッシュ』は、歯磨きでは届きにくい部分まで重炭酸3が行きわたり、おやすみ前の口内をすっきり4整えてくれる医薬部外品。

使用方法は10～20mLを口に含み、20～30秒すすぐだけとシンプル。さらに有効成分CPC*5が睡眠中の菌の増殖を抑え、朝の息まで爽やかに導いてくれます。

ノンアルコール設計のマイルドリラックスミントフレーバーで、眠る前にも心地よく使えるのが魅力です♪

フェルナンダの“ミカン”香る新作♪心あたたまる冬限定フレグランス

白井悠介さん出演“毒舌キャラ企画”も話題！

発売を記念してスタートした「リポストでお口がキレイになる人々」では、白井悠介さんが“毒舌になりがちな上司・兄・彼氏”の3役を担当。

BARTH公式Xの対象動画をリポストすると、キャラクターに“反撃”できるユーザー参加型の企画で、リポスト数が規定数に達するとキャラクターたちが“キレイな言葉”に変化する特別ストーリーが解禁されます。

白井さんの多彩な表現とユーモアたっぷりの展開は必見です。

SNSと連動して楽しめる公開動画にも注目♪

12月11日(木)からは、BARTH公式Xで3キャラクターの動画が順次公開。

キャンペーン終了後にはBARTH公式YouTubeでも全動画を視聴でき、ファンはもちろん、気軽に楽しみたい人にもぴったり♡

日常のストレスや疲れからつい荒れがちな“お口のコンディション”を見つめ直すきっかけにもなりそうです。冬の夜に楽しむ新しいエンタメとしてチェックしてみてください。

夜の時間をもっと心地よく♡BARTHと始める新習慣

忙しい毎日の終わりに、お口まですっきり整えてくれるBARTHの重炭酸マウスウォッシュは、ワンランク上のナイトルーティンにぴったり。

白井悠介さん出演のキャンペーンも相まって、使う楽しさも広がるアイテムです。

眠る前の20秒だけで口内をケアでき、翌朝の爽やかさもアップ♪気分までリラックスできるBARTHの新オーラルケアで、今日よりもっと心地よい夜時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。