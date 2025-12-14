福岡ソフトバンクホークス、BOSS E・ZO FUKUOKA館内で発生の「刺傷事件」について報告・状況説明
福岡の施設で刃物のようなもので切りつけられる事件が起きたことを受け、プロ野球「福岡ソフトバンクホークス」は14日、広報を通じ、状況を説明した。
【画像】12月14日 HKT48 19th「オンライン握手会」第8部以降 中止のお知らせ
「本日17時頃、BOSS E・ZO FUKUOKA館内において、2名が負傷される事案が発生しました。負傷されたのは40代男性および20代女性の2名で、いずれも救急搬送され、命に別状はないことを確認しております」と報告。
「現在、警察が館内および周辺を捜索・鑑識活動を行っており、当社は警察の指示に基づき、施設内の安全確保を最優先に対応しております。一般のお客様については順次退館中です」とし、「本日の一部公演・イベントについては中止しております。明日以降の営業および各公演の実施可否につきましては、警察との協議のうえ、決定次第お知らせいたします」と伝えた。
そして「引き続き、警察と連携し、速やかな情報提供に努めてまいります」とした。
「BOSS E・ZO FUKUOKA」は、みずほPayPayドーム福岡の向かいにあるビル。HKT48劇場、よしもと福岡 大和証券劇場などが入居している。
