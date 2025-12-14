政府は１３日、施行後５年が経過したアイヌ施策推進法の見直しに関する検討結果を公表した。

要望が強かった差別に対する罰則規定の創設は行わず、差別解消には学校教育などを充実させることで対応する。同日、札幌市で北海道アイヌ協会などを交えて非公開で開かれた「アイヌ政策推進会議」で報告された。

２０１９年に施行された同法はアイヌを先住民と明記し、伝統の尊重などを定めた。差別の禁止も定めたが、罰則はなかった。施行後５年で施策状況を確認するとした規定に基づき、今年６月までに道内などで計２０回、約２３０人が参加して行われた意見交換会では、罰則を設ける法改正を求める声が複数あった。ただ、内閣府アイヌ施策推進室によると、差別は厳密な定義が難しいことや、刑法に既に名誉毀損罪などがあることから、罰則創設は「困難」と判断したという。

民族共生象徴空間「ウポポイ」（白老町）の充実などについては、今後も国が予算を確保し取り組む。会議に座長として参加した黄川田北方相は終了後、「（人権問題について）アイヌの方々が相談しやすいよう、内閣府のホームページに相談窓口一覧を掲載するよう指示した」と話した。