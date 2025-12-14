好き&行ってみたい「兵庫県のパワースポット」ランキング！ 2位「生田神社」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
年の瀬を迎え、来たる新しい年に向けて気持ちを新たにしたいと考える方も多いでしょう。冷たい冬の空気の中、心身ともにエネルギーをチャージできる場所への関心が高まっています。
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「好きなパワースポットに関するアンケート」を実施しました。その中から、好き&行ってみたい「兵庫県のパワースポット」ランキングの結果をご紹介します。
【10位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「駅から近く、アクセスしやすい。水占いができるので、占い好きの私にはぴったり」（30代女性／大阪府）、「凄く華やかで鳥居をくぐる前から、パワーを感じます。境内が華やかで清い気持ちになれるスポットです」（40代女性／京都府）、「有名なだけあると思う。運を引き寄せるパワーがある」（40代回答しない／東京都）といった声が集まりました。
回答者からは「文句なしに日本一の名城でとにかく美しい、不戦の城でもあり縁起も良い、ぜひ訪れて力を得たい」（40代男性／岩手県）、「美しいお城を実際に見てみたい。また、ほとんどのお城は波動が高い場所に建設されていると聞いたことがあるため」（50代女性／福岡県）、「姫路城はお城だけではなく、広大なお庭を含め、全体で素晴らしい建物です」（50代女性／和歌山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜60代の男女250人を対象に、「好きなパワースポットに関するアンケート」を実施しました。その中から、好き&行ってみたい「兵庫県のパワースポット」ランキングの結果をご紹介します。
2位：生田神社／56票神戸の中心地にある生田神社は、縁結びの神様として有名。201年に建てられた長い歴史のある神社で、境内の奥にある「生田の森」は、森全体がパワースポットとされています。この森の池で行う「水みくじ」は、良縁を願う人に大人気。源平合戦の古戦場でもあるため、歴史的なパワーももらえます。
回答者からは「駅から近く、アクセスしやすい。水占いができるので、占い好きの私にはぴったり」（30代女性／大阪府）、「凄く華やかで鳥居をくぐる前から、パワーを感じます。境内が華やかで清い気持ちになれるスポットです」（40代女性／京都府）、「有名なだけあると思う。運を引き寄せるパワーがある」（40代回答しない／東京都）といった声が集まりました。
1位：姫路城／59票姫路市にそびえたつ姫路城は、世界遺産で国宝の美しいお城です。「白鷺城」と呼ばれるだけあり、白漆喰総塗籠造りの優雅な姿がSNSでも話題になっています。その巨大な石垣のおかげで強い「地のエネルギー」が集まるパワースポットと言われることも。難攻不落の城として名高いため、勝負運や仕事運を上げたい人におすすめのスポットです。
回答者からは「文句なしに日本一の名城でとにかく美しい、不戦の城でもあり縁起も良い、ぜひ訪れて力を得たい」（40代男性／岩手県）、「美しいお城を実際に見てみたい。また、ほとんどのお城は波動が高い場所に建設されていると聞いたことがあるため」（50代女性／福岡県）、「姫路城はお城だけではなく、広大なお庭を含め、全体で素晴らしい建物です」（50代女性／和歌山県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)