埼玉県で「外国人観光客におすすめしたい温泉地」ランキング！ 「柴原温泉」を抑えた1位は？ 【2025年調査】
外国人観光客の増加が顕著な今、日本固有の文化を体験できる温泉地が特に注目されています。心身を癒す豊かな湯と、地域の風景や文化が融合した場所は、外国人にとって忘れがたい思い出となるでしょう。
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「外国人観光客におすすめしたい関東の温泉地に関するアンケート」を実施しました。
その中から、埼玉県で「外国人観光客におすすめしたい温泉地」ランキングの結果をご紹介します。
【3位までの全ランキング結果を見る】
回答者からは「江戸時代から親しまれている歴史的背景も感じられるので外国人におすすめです」（30代女性／愛知県）、「奥秩父にあるあまり知られていない温泉地だから」（30代女性／神奈川県）、「温泉だけでなく蕎麦が美味しく有名らしいので」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
回答者からは「静かにゆっくり過ごしたいなら和銅鉱泉！」（30代女性／東京都）、「あまり知られていないけど個性的な温泉なので外国人観光客にもおすすめ」（40代男性／岩手県）、「観光ついでに寄れる温泉地だと思います。秩父エリアにあるために、秩父の歴史を学んだ後に温泉に入ることができます」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
回答者からは「山間にある静かな温泉地で、自然の中でゆっくり過ごせる。人混みが少なく落ち着いた雰囲気で、日本の温泉の良さを味わってもらいやすい」（30代女性／秋田県）、「秩父の山間にある温泉で、秘境感が楽しめるから」（30代女性／石川県）、「秩父の山に囲まれており、四季折々の風景を楽しみながら入浴できる。観光客もあまり多くなく、静かでゆったりとした時間を過ごしたい観光客にはぴったり。地元の食材を使った懐石料理も絶品」（20代男性／群馬県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)
All About ニュース編集部では、2025年12月4〜5日の期間、全国10〜70代の男女250人を対象に、「外国人観光客におすすめしたい関東の温泉地に関するアンケート」を実施しました。
【3位までの全ランキング結果を見る】
3位：柴原温泉／49票3位に選ばれた柴原温泉は、秩父市の真ん中あたりにひっそり湧く隠れ家的な温泉です。都心から近いのに、荒川から離れた山奥にあるおかげで、自然の美しさや静けさを満喫できる「秘湯感」が味わえます。新緑や紅葉など、季節感あふれる山里の景色は情緒的。日本らしいディープな体験をしたい外国人観光客におすすめのスポットです。
回答者からは「江戸時代から親しまれている歴史的背景も感じられるので外国人におすすめです」（30代女性／愛知県）、「奥秩父にあるあまり知られていない温泉地だから」（30代女性／神奈川県）、「温泉だけでなく蕎麦が美味しく有名らしいので」（40代男性／大阪府）といった声が集まりました。
同率1位：和銅鉱泉／105票栄えある1位に輝いたのは和銅鉱泉。秩父市黒谷にある、歴史を持つ温泉です。日本で一番最初に銅が見つかった和銅遺跡が近く、「日本の貨幣発祥の地」としての面も楽しめます。静かな自然の中でゆっくり温泉に入れるうえに、歴史まで学べるのが一石二鳥。この特別な体験が、幅広い層から支持を集めました。
回答者からは「静かにゆっくり過ごしたいなら和銅鉱泉！」（30代女性／東京都）、「あまり知られていないけど個性的な温泉なので外国人観光客にもおすすめ」（40代男性／岩手県）、「観光ついでに寄れる温泉地だと思います。秩父エリアにあるために、秩父の歴史を学んだ後に温泉に入ることができます」（40代女性／神奈川県）といった声が集まりました。
同率1位：小鹿野温泉大竜寺源泉／105票同じく1位に輝いた小鹿野温泉大竜寺源泉は、秩父郡小鹿野町にある、秩父の隠れた名スポット。ここは札所巡りの寺や神社がたくさんあり、温泉を楽しんだ後は日本の歴史や文化に触れられます。山の中にあるため、静かで雰囲気も◎。日本の伝統的な温泉旅館で、静かに癒やされたい外国人観光客におすすめしたいと票が集まりました。
回答者からは「山間にある静かな温泉地で、自然の中でゆっくり過ごせる。人混みが少なく落ち着いた雰囲気で、日本の温泉の良さを味わってもらいやすい」（30代女性／秋田県）、「秩父の山間にある温泉で、秘境感が楽しめるから」（30代女性／石川県）、「秩父の山に囲まれており、四季折々の風景を楽しみながら入浴できる。観光客もあまり多くなく、静かでゆったりとした時間を過ごしたい観光客にはぴったり。地元の食材を使った懐石料理も絶品」（20代男性／群馬県）といった声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:坂上 恵)