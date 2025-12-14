2025年度大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（NHK）。

「当初は蔦重とあの人物をメインに考えていて…」「『べらぼう』『国宝』を経て横浜流星さんは…」「最終回で注目してほしいのは蔦重が…」制作統括が明かした『べらぼう』裏側

日本のメディア産業・ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた人物〈蔦重〉こと蔦屋重三郎。

１２月１４日(日)放送の最終回では、九郎助稲荷が再び登場しました。

九郎助稲荷を演じたのは同役で“語り”を担当し、これまでも町娘や武士に化けて登場した綾瀬はるかさん。

最後は巫女の姿で蔦重の前に現れ、死のお告げを伝えにやって来ます。

綾瀬さんのコメントが届きましたのでご紹介いたします。

綾瀬はるかさんコメント

九郎助稲荷です。

たまに人に化けてこうして登場するのも、今回で３回目になります。（第1回・第17回）



（『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』／(c)NHK）

たまにこうして登場させていただいて、収録がとても楽しかったです。

地上に降りてきていろんな人になって現れるのは、私も毎回楽しみでした。

ーーー

大河ドラマ第64作となる『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった、”蔦重”こと蔦屋重三郎が主人公。

蔦重を演じるのは、NHKドラマ初出演となる横浜流星さん。脚本は、連続テレビ小説『ごちそうさん』大河ドラマ『おんな城主 直虎』などを手掛けた森下佳子さん。

さらに語りは、蔦重らを見守る吉原の九郎助稲荷（くろすけいなり）として、綾瀬はるかさんが担当する。