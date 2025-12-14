12月14日に最終回を迎えたNHK大河ドラマ『べらぼう～蔦重栄華乃夢噺～』。最終回となる第48回に、語りを担当する綾瀬はるかが九郎助稲荷役で出演した。

本作は、“江戸のメディア王”として時代の寵児になった快男児・蔦屋重三郎（蔦重）を主人公とした笑いと涙と謎に満ちた“痛快”エンターテインメントドラマ。舞台は、文化隆盛の江戸時代中期。蔦重は、喜多川歌麿、葛飾北斎、山東京伝、滝沢馬琴を見出し、日本史史上最大の謎のひとつ“東洲斎写楽”を世に送り出す。日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても“面白さ”を追求し続ける。

主人公・蔦屋重三郎役で横浜が主演を務め、『おんな城主 直虎』（NHK総合）、『大奥』（NHK総合）などの森下佳子が脚本を手がける。

綾瀬が演じたのは、第1回では花魁、第17回では町娘や武士に化けて登場していた九郎助稲荷 。物語の語り部でもある綾瀬が本編に登場するのは今回で3回目となる。最終回では、巫女の姿で蔦重の前に現れ、死のお告げを伝えるという重要な役割を果たした。

綾瀬は、「九郎助稲荷です。たまに人に化けてこうして登場するのも、今回で3回目になります」と振り返り、「地上に降りてきていろんな人になって現れるのは、私も毎回楽しみでした」とコメントを寄せている。

●綾瀬はるか（九郎助稲荷役）コメント九郎助稲荷です。たまに人に化けてこうして登場するのも、今回で3回目になります。（第1回・第17回）たまにこうして登場させていただいて、収録がとても楽しかったです。地上に降りてきていろんな人になって現れるのは、私も毎回楽しみでした。

