¡¡¥ª¥é¥ó¥À½Ð¿È¤ÎYouTuber¤Ç¥â¥Ç¥ë¤Î¥¨¥é¡¦¥Õ¥ì¥¤¥ä¤¬¡¢¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤¬ËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¡×¤ÈÂê¤·¤¿YouTube¥·¥ç¡¼¥ÈÆ°²è¤ò¸ø³«¤·È¿¶Á¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¨¥é¤¬¿´¤òÂÇ¤¿¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢¼Âºß¤ÎÁòµ·¶È³¦¤Î¿ÍÊª¡¦ÉÚ°ÂÆÁµ×¤µ¤ó¤ÎÈ¾À¸¤ò¤â¤È¤Ë¤·¤¿YouTube¤Ê¤É¤Ç¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÁ´60ÏÃ¤Î¥·¥ç¡¼¥È¥É¥é¥Þ¡ÖºÇ¸å¤Î¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¡£
¡¡¼ç¿Í¸ø¡¦ÉÚ°ÂÆÁµ×Ìò¤òÇÐÍ¥¤Î±ÊÅÄ¿ò¿Í(Ê¡²¬¸©½Ð¿È)¤¬¡¢»Å»ö¤ÎËÜ¼Á¤ò¶µ¤¨¤ëÀèÇÚÌò¤ò»Ô¸¶È»¿Í¤¬±é¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡Æ°²è¤ÎÃæ¤Ç¥¨¥é¤Ï¡ÖÆüËÜ¤ËÍè¤Æ¤«¤é¤º¤Ã¤ÈÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤ì¤ÏÆüËÜ¤Î¿Í¤¿¤Á¤¬»Å»ö¤Ë¤¹¤Ã¤´¤¯¿¿·õ¤Ë¸þ¤¹ç¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤ê¡¢¤½¤ÎÍýÍ³¤¬Ä¹Ç¯ÉÔ»×µÄ¤À¤Ã¤¿¤ÈÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤·¤«¤·¡ÖºÇ¸å¤Î¡¢¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¡×¤ò¸«¤¿¤³¤È¤Ç¡¢¤½¤ÎÅú¤¨¤¬¾¯¤·¤ï¤«¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¡£¼ç¿Í¸ø¤ÈÀèÇÚ¤Î´Ø·¸À¤Ë¿¨¤ì¡Ö»ä¤Î¹ñ¥ª¥é¥ó¥À¤Ë¤ÏÀèÇÚ¡¦¸åÇÚ¤Î¤è¤¦¤Ê´Ø·¸¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î¥É¥é¥Þ¤òÄÌ¤·¤ÆÀèÇÚÊ¸²½¤Ã¤ÆËÜÅö¤ËÁÇÀ²¤é¤·¤¤¤È¿´¤«¤é´¶¤¸¤Þ¤·¤¿¡×¤È¡¢¿¼¤¯¶»¤Ë¹ï¤Þ¤ì¤¿»×¤¤¤ò¸ì¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë»ëÄ°¼Ô¤«¤é¤Ï¡Ö¤Ê¤ó¤Á¤å¡¼¤¤¤¤¥³¥á¥ó¥È¡×¡ÖÆüËÜ¤ÎÊ¸²½¤ò¼è¤êÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ì¤ÆÂº·É¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¥¨¥é¤µ¤ó¤ÎÇ®¤¤»×¤¤¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤ÆÍè¤Þ¤¹¡×¡ÖÆüËÜ¤¬¹¥¤¤Ê¤Î¤¬ÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹!¡×¡ÖÅ·»È¤¬ÆüËÜ¸ìÏÃ¤·¤Æ¤ë!¡×¤Ê¤É¡¢Â¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ÆüËÜ¸ì¤ÇÆüËÜ³ÆÃÏ¤òÎ¹¤¹¤ëYouTubeÆ°²è¤Ç¤â¿Íµ¤¤Î¥¨¥é¤Ï¡¢¥²¡¼¥à¡Ö¥Ð¥¤¥ª¥Ï¥¶¡¼¥ÉRE:4¡×¤Ç¥¢¥·¥å¥ê¡¼¤Î¥Õ¥§¥¤¥¹¥â¥Ç¥ë¤òÌ³¤á¤¿¤³¤È¤Ç¤âÃÎ¤é¤ì¤ëÂ¸ºß¡£
¼ÂºÝ¤ÎÅê¹Æ¤Ï¤³¤Á¤é¤«¤é▶¡Ö¥ª¥é¥ó¥À¿Í¤¬ËÜÅö¤Ë´¶Æ°¤·¤¿ÆüËÜ¤Î¥É¥é¥Þ¡×