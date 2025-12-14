¤¤ç¤¦¤À¤¤Á´°÷·ÝÇ½¿Í¡ª¸µ¥ß¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥óà¥·¥ç¡¼¥Ñ¥óÀ¸Âá¥Á¥¢»Ñ¤ËÈ¿¶Á¡ÖÂÄ¹¡ª¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë½÷Í¥¤Î¡Ä¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¡×
¾å²¼¤È¤âÃ»¤¤¾æ¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à¤Ç¡Ä
¡¡Ëå¤ÏÄ«¥É¥é¥Ò¥í¥¤¥ó¡¢Äï¤ÏÀ¼Í¥¡Ä¡£¸µ¥ß¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¤ÎÄ¹½÷¤¬¥Á¥¢»Ñ¤òÈäÏª¤·¡¢ÏÃÂê¤ò¸Æ¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë±þ±ç¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¥¿¥ì¥ó¥È¤Ç¥Á¥¢¥ê¡¼¥À¡¼¤ÎÅÚ²°±ê²À(¤Ä¤Á¤ä¡¦¤Û¤Î¤«)¡£¥¢¥á¥ê¥«¥ó¡¦¥Õ¥Ã¥È¥Ü¡¼¥ëX¥ê¡¼¥°¤Î¥Ö¥ë¡¼¥µ¥ó¥À¡¼¥¹¤Î±þ±ç¤ò¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤ª¤Ø¤½¤¬¸«¤¨¤ë¥ß¥Ë¾æ¤Î¥È¥Ã¥×¥¹¡¢¥·¥ç¡¼¥È¥Ñ¥ó¥Ä¤Î¥æ¥Ë¥Õ¥©¡¼¥à»Ñ¤Ç¡¢¹õ¤¤¥Ý¥ó¥Ý¥ó¤ò»ý¤Á¡¢¤Û¤Û¾Ð¤ó¤Ç¤¤¤ë¡£
¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¡Ö±Ç¤¨¤Æ¤ë¡×¡Ö¤¹¤´¤¯¥«¥Ã¥³ÎÉ¤¤¥¹¥¿¥¤¥ë¤Ç¤¹¤Í¡ª¡×¡ÖÂÎ·¿¤ò°Ý»ý¤·¤Æ¤¤¤ë»ö¤Ï¡¢À¨¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö·ò¹¯Åª¤Ç¤¤¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡ª¡×¡Ö¤µ¤¹¤¬¤Ë½÷Í¥¤Î»Ð¤È¤¤¤Ã¤¿ÈþËÆ¤Ç¤¢¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡±ê²À¤Ï2019Ç¯¤Ë¡Ö¥ß¥¹¡¦¥¸¥ã¥Ñ¥ó¡×¤Ç½éÂå¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò³ÍÆÀ¡£Ëå¤Ï2015Ç¯¤ÎNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ö¤Þ¤ì¡×¤Ç¥Ò¥í¥¤¥ó¤òÌ³¤á¤¿½÷Í¥¤ÎÅÚ²°ÂÀË±¡£µÁÄï¤Ï¡ÖGENERATIONS from EXILE TRIBE¡×¤ÎÊÒ´óÎÃÂÀ¡£Äï¤ÏÀ¼Í¥¤ÎÅÚ²°¿ÀÍÕ¡£