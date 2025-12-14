俳優の寺田心（17）が、14日に放送されたTBS系「週刊さんまとマツコ」（日曜後1・00）に出演。母との思い出を語った。

子役としても活躍した寺田の芸能人生を振り返る企画。6歳で出演したCMが話題となりブレークした寺田だが、子役にしては絶妙過ぎる演技をこなしていた。

演技について寺田は「母ともしていましたし、事務所の方とか、演出の方にも説明して頂いて」と日々、練習を積んでいたというが、やはり母の影響は大きかったようだ。

当時はオーディションでも全戦全勝の勢い。そこには母が立てた戦略があった。それは「できることは全部やろう」というもの。「頂いた役だけではなく、丸々全部覚えて」と、他の役が割り振られてもいいように準備に余念がなかった。

CMで寺田と共演経験のあるマツコは「そんなことやるお母さんに見えないのよ」とポツリ。「だから私、ステージママっぽくないわねって言ったのを覚えていて。“オーガニック系”な感じの」と説明すると、思わず明石家さんまが「どんな系や！分かるか！」とツッコんだ。

そんな母について寺田は「母も記憶力がいい人で、僕が台本を1人で読んでいたりすると、“そこ違うよ”とか、1回読んだだけで言ってくれた」と支えてくれたエピソードを語り、さんまは「お母さん、才能あったんだ」と驚いていた。