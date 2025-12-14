『べらぼう』綾瀬はるか、最終回に再登場！ “巫女姿”で重要シーンに
俳優の横浜流星が主演を務める、大河ドラマ『べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜』（毎週日曜 後8：00 NHK総合ほか）の最終回「蔦重栄華乃夢噺」（14日）では、九郎助稲荷（語り・綾瀬はるか）が再び登場を果たした。
【別カット】巫女姿で降臨！最終回に登場した綾瀬はるか
九郎助稲荷を演じたのは同役で“語り”を担当し、第1回では花魁、第17回では町娘や武士に化けて登場した綾瀬。最後は巫女の姿で蔦重の前に現れ、死のお告げを伝えた。
■コメント
＜綾瀬はるか＞
九郎助稲荷です。たまに人に化けてこうして登場するのも、今回で3回目になります。（第1回・第17回）たまにこうして登場させていただいて、収録がとても楽しかったです。地上に降りてきていろんな人になって現れるのは、私も毎回楽しみでした。
■最終回のあらすじ
店を再開した蔦重（横浜流星）は、写楽絵を出し続け、更にその後、新たに和学の分野に手を広げたり、本屋として精力的に動いていた。しかし、ある日、蔦重は脚気の病に倒れてしまう。てい（橋本愛）や歌麿（染谷将太）たちが心配する中、病をおして政演（古川雄大）や重政（橋本淳）、南畝（桐谷健太）、喜三二（尾美としのり）ら仲間とともに作品を作り、書を以って世を耕し続ける。そして蔦重は、ある夜、不思議な夢をみて…。
