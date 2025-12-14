HKT48の40代の男性スタッフが14日午後5時過ぎ、グループの劇場が入っている福岡市中央区地行浜2丁目の商業施設で男に刃物のようなもので切りつけられて負傷した。20代の女性も襲われ、2人は救急搬送された。いずれも意識はある。県警は殺人未遂容疑で調べている。

男は逃走中。警察が行方を追っている。

事件を受けてHKT48は公式サイトで「既に報道でもありましたとおり、本日、『17LIVE HKT48劇場』が入居している施設『BOSS E・ZO FUKUOKA』内におきまして、刺傷事件が発生いたしました」と報告。

「この事件により、弊社男性スタッフ1名が被害に遭いましたが、現在病院で手当を受けており、命に別状はございません」と改めて発表した。

続けて「本日、劇場は休館日でしたが、併設する事務所内にいたメンバーは全員安全に退避しております。また、状況を鑑み、HKT48 19thシングル『半袖天使』劇場盤発売記念『オンライン握手会』におきましては、8部以降のオンライン握手会を中止とさせていただきました」と、メンバーの無事とイベントの中止について伝えた。

そして「今回の事件を受け、メンバー・スタッフの安全を確保すべく、施設側とも協議を行い、さらなる警備強化を実施してまいります。弊社スタッフ以外にも被害に遭われた方がいらっしゃるとの報道が出ておりますが、1日も早くご回復されることを心からお祈り申し上げます」とした。