ＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・午後８時）最終話が１４日に放送され、九郎助稲荷を演じる女優の綾瀬はるかが再登場した。

今作で綾瀬は、大火事を逃れ、吉原に戻ってきたキツネの九郎助稲荷（くろすけいなり）として語り（ナレーション）を担当。綾瀬が演じる九郎助稲荷は第１回では花魁、第１７回では町娘や武士に化けて登場した。最後は巫女の姿で蔦重（横浜流星）の前に現れ、死のお告げを伝えに来た。

綾瀬は「九郎助稲荷です。たまに人に化けてこうして登場するのも、今回で３回目になります」と画面に登場したことを報告。「（第１回・第１７回）たまにこうして登場させていただいて、収録がとても楽しかったです。地上に降りてきていろんな人になって現れるのは、私も毎回楽しみでした」と同作に関わった喜びをコメントした。

大河ドラマ６４作目となる同作は日本のメディア産業、ポップカルチャーの礎を築き、時にお上に目を付けられても面白さを追求し続けた「江戸のメディア王」蔦屋重三郎の生涯を笑いと涙と謎に満ちた物語として描く。連続テレビ小説「ごちそうさん」（２０１３年）や大河ドラマ「おんな城主 直虎」（２０１７年）などを手がけた森下佳子氏が脚本を担当。ＮＨＫドラマ初出演の横浜流星が主人公を演じる。

