巨人・大勢投手が１４日、都内で開催された「ＴＨＥ ＢＡＳＥＢＡＬＬ ＩＮＴＥＬＬＩＧＥＮＣＥ ２０２５ ｓｕｐｐｏｒｔｅｄ ｂｙ ＡＨＳ ホールディングス―トッププロの頭脳と技術を届けるドリームコーチング―」に出席。米大リーグ・カブスの今永昇太投手とトークショーに出演し、来季のさらなる飛躍と、直球の自己最速更新に意欲を示した。

２３年ＷＢＣで共闘した先輩左腕と熱くトークを展開した後に取材対応。目の前に座っていた今永から「大勢の体で、この体の使い方のうまさがあれば、１７０キロぐらいは出ると思うので。いや本当、冗談抜きで。本当に出せると思う。今ＭＡＸ１６０でしょ？ そこから年齢も精神も成熟してくれば必ず出せると思うので期待しています」と日本人初となる最速１７０キロ計測に期待を寄せられた。

驚いた表情を見せながらも「１７０キロ投げられるように頑張ります」とアンサーした大勢。「野球選手として、年々成長している姿をファンの皆さんに見せられるように頑張りたい」と来季を見据えた。

大卒４年目の今季は、新人時代から担ってきた抑えの座をライデル・マルティネスに託し「８回」を主戦場にセットアッパーとしてフル回転。自己最多６２登板で８勝（４敗）、防御率２・１１で球団新の４６ホールド＆５４ホールドポイントをマークし、最優秀中継ぎ投手賞のタイトルを獲得した。昨シーズン終了後には都内で今永と初めて合同トレーニングを行い、メジャー挑戦１年目で１５勝を挙げた先輩左腕の呼吸法や体の使い方について学びを得ていた。