元NPB審判員の丹波幸一氏（55）が、前中日ヘッドコーチの片岡篤史氏（56）のYouTube「片岡篤史チャンネル」に出演。後輩である白井一行審判員（48）が巻き込まれたあの騒動を振り返った。

片岡氏が「白井さんは佐々木朗希に対してあの態度だけで、“球審・白井”とコールされるとわーわー言われる。プレッシャーだよね」と同情した。

2022年4月24日、オリックス戦でロッテ先発の佐々木朗希が判定に対してマウンドを降りて本塁に近づいた。この行動はルール違反であり、白井球審はルールブックに従ってマウンドへ詰め寄って警告。また、そのとき、捕手の松川が体に触れて止めようとしたことも白井球審は厳しく注意した。

メディアはこの白井球審の一連の行動を批判的に報道。ワイドショーで取り上げられるほど注目を集めた。

丹波氏は「彼も当時はむっちゃしんどくて、全然間違ったことしてないのに、今のメディアが操作で（白井球審が悪いように）切り抜かれた。でも今はそれが財産となって、審判として、真っ当な仕事をして正当化されているから、逆に彼を支持する人は多い」と説明した。

当時、白井氏は自身の判断や相手の非についてほとんど何も語らなかった。それが一方的な白井氏への批判を呼んだのだが、それでも球界での白井氏の評価が落ちることはなかった。

そして今年、白井氏はNPBから2025年の最優秀審判賞を授与された。