HKT48¡¢Æþµï»ÜÀß¤Ç¡Ö»É½ý»ö·ï¤¬È¯À¸¡×Àµ¼°Êó¹ð¡¦¾õ¶·ÀâÌÀ¡Ö¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁ´°÷°ÂÁ´¤ËÂàÈò¡×¡¡¥¹¥¿¥Ã¥Õ1Ì¾¤¬Èï³²¡ÖÌ¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¡ÚÁ´Ê¸¡Û
¡¡Ê¡²¬¤Î»ÜÀß¤Ç¿ÏÊª¤Î¤è¤¦¤Ê¤â¤Î¤ÇÀÚ¤ê¤Ä¤±¤é¤ì¤ë»ö·ï¤¬µ¯¤¤¿¤³¤È¤ò¼õ¤±¡¢¥¢¥¤¥É¥ë¥°¥ë¡¼¥×¡¦HKT48¤Ï14Æü¡¢¸ø¼°¥µ¥¤¥È¤Ë¡ÖËÜÆüÈ¯À¸¤·¤¿»ö·ï¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡×¤ÈÂê¤·¤¿À¼ÌÀ¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
¡Ú²èÁü¡Û12·î14Æü¡¡HKT48 19th¡Ö¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°®¼ê²ñ¡×Âè8Éô°Ê¹ß Ãæ»ß¤Î¤ªÃÎ¤é¤»
¡¡¡Ö´û¤ËÊóÆ»¤Ç¤â¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¤È¤ª¤ê¡¢ËÜÆü¡¢¡Ø17LIVE HKT48·à¾ì¡Ù¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë»ÜÀß¡ØBOSS E¡¦ZO FUKUOKA¡ÙÆâ¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¡¢»É½ý»ö·ï¤¬È¯À¸¤¤¤¿¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î»ö·ï¤Ë¤è¤ê¡¢ÊÀ¼ÒÃËÀ¥¹¥¿¥Ã¥Õ1Ì¾¤¬Èï³²¤ËÁø¤¤¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢¸½ºßÉÂ±¡¤Ç¼êÅö¤ò¼õ¤±¤Æ¤ª¤ê¡¢Ì¿¤ËÊÌ¾õ¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤ÈÊó¹ð¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖËÜÆü¡¢·à¾ì¤ÏµÙ´ÛÆü¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢Ê»Àß¤¹¤ë»öÌ³½êÆâ¤Ë¤¤¤¿¥á¥ó¥Ð¡¼¤ÏÁ´°÷°ÂÁ´¤ËÂàÈò¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢¾õ¶·¤ò´Õ¤ß¡¢HKT48 19th¥·¥ó¥°¥ë¡ØÈ¾ÂµÅ·»È¡Ù·à¾ìÈ×È¯ÇäµÇ°¡Ø¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°®¼ê²ñ¡Ù¤Ë¤ª¤¤Þ¤·¤Æ¤Ï¡¢8Éô°Ê¹ß¤Î¥ª¥ó¥é¥¤¥ó°®¼ê²ñ¤òÃæ»ß¤È¤µ¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÀâÌÀ¤·¤¿¡£
¡¡¡ÖBOSS E¡¦ZO FUKUOKA¡×¤Ï¡¢¤ß¤º¤ÛPayPay¥É¡¼¥àÊ¡²¬¤Î¸þ¤«¤¤¤Ë¤¢¤ë¥Ó¥ë¡£HKT48·à¾ì¤Ê¤É¤¬Æþµï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¢£ËÜÆüÈ¯À¸¤·¤¿»ö·ï¤Ë´Ø¤·¤Þ¤·¤Æ¡ÊÁ´Ê¸¡Ë
