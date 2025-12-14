インカレ男子は白鷗大が早稲田大を破り2年ぶり3回目の優勝…境アリームがダブルダブルを達成

12月14日、「第77回全日本大学バスケットボール選手権大会」男子の決勝戦が行われ、白鷗大学が早稲田大学を下し2年ぶり3回目の優勝を遂げた。

「第101回関東大学バスケットボールリーグ戦」で57年ぶりの優勝を果たし勢いに乗る早稲田大学に第1クォーターから8点のリードを許した白鷗大学。しかし、続く第2クォーターだけで32－14と圧倒し、10点差をつけて試合を折り返す。後半に入ると再び早稲田大学の反撃を受け、2点差まで迫られて迎えた最終クォーター。小川瑛次郎の長距離砲が炸裂し佐伯崚介もこれに続くと、ディフェンスでも早稲田大学を苦しめ、最終スコア101－83で勝利を収めた。

関東リーグ戦での借りを返した白鷗大学は、境アリームが20得点10リバウンドのダブルダブルを達成。佐伯が17得点7リバウンド3アシスト1ブロック、小川が3ポイント4本を含む14得点3リバウンドをマークしている。57年ぶりの優勝を逃した早稲田大学は、松本秦が3ポイント4本を含む36得点5リバウンド2アシスト1スティール、三浦健一が16得点2リバウンド1アシスト3スティールを記録した。

3位決定戦では、今泉太陽が21得点を挙げた日本経済大学が関東2位の東海大学を撃破している。

■試合結果



・決勝戦



早稲田大学 83－101 白鷗大学



早稲田｜29｜14｜29｜11｜＝83



白 鷗｜21｜32｜21｜27｜＝101

・3位決定戦



日本経済大学 69－61 東海大学



日本経済｜21｜16｜17｜15｜＝69



東 海｜9 ｜23｜11｜18｜＝61