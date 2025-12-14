25年のJリーグが年間総入場者数で過去最多1350万3210人を記録! 平均入場者数も史上初の1万1000人超
Jリーグは14日ですべての公式戦日程を終了。年間総入場者数が1350万3210人(前年比:108%)となり、Jリーグ史上初めて1300万人を突破して過去最多を更新したことを発表した。また、全体の平均入場者数も2024年の水準を超え、史上初めて1万1000人を上回ったという。
J1、J2、J3いずれも試合数380試合。J1の総入場者数は807万3557人で、平均入場者数は2万1246人となった。J2の総入場者数は337万7480人で、平均入場者数は8888人。J3の総入場者数は142万8621人で、平均入場者数は3760人だった。
以下、入場者数一覧
・J1
総入場者数807万3557人、試合数380試合、平均入場者数2万1246人
・J2
総入場者数337万7480人、試合数380試合、平均入場者数8888人
・J3
総入場者数142万8621人、試合数380試合、平均入場者数3760人
・ルヴァン杯
総入場者数49万8850人、試合数69試合、平均入場者数7230人
・富士フイルムスーパー杯
総入場者数5万3343人、試合数1試合
・J1昇格プレーオフ
総入場者数4万6095人、試合数3試合、平均入場者数1万5365人
・J2昇格プレーオフ
総入場者数8003人、試合数3試合、平均入場者数2668人
・J3・JFL入れ替え戦
総入場者数1万7261人、試合数2試合、平均入場者数8631人
・合計
総入場者数1350万3210人、試合数1218試合、平均入場者数1万1086人
※これまでの年間総入場者数最多は2024シーズンの1254万265人/全1219試合
