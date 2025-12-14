朝倉未来がCEOを務める、1分1ラウンドの格闘技イベント『BreakingDown18』が14日、さいたまスーパーアリーナ・コミュニティアリーナで開催。メインの中国対抗戦は、対戦成績3−2で中国が勝利。その一方、日本の大将として価値ある1勝を挙げたBD最強戦士の“そっくり”すぎるイケメン弟に「これ、誰？」「普通に間違えたわ」などファンの注目が集まった。

【映像】YURAにそっくりすぎるイケメン弟

問題のシーンは中国対抗戦でトリを飾ったロシアンストライカーこと2025年4戦全勝のYURAの試合の入場シーンで起こった。

中国の3勝1敗で迎えた大将戦。2016年の武林風新人王、2023年の武林風第7代世界王者であるハン・ウェンバオを迎え撃ったのは、Breaking Downフェザー級王者のYURA。その入場シーンでのこと。

入場曲が流れると、ベルトを手にYURAそっくりの男性が入場。時折ほほえみを浮かべて花道を歩いてリングサイドまで歩みを進めると、フェザー級のベルトをカメラに掲げてポーズを決めた。がしかし…曲は止まらずにさらにもう一人が入場。こちらが正真正銘のYURAで、先ほどの男性は、YURAの弟・AIRAだった。

思わぬ展開にファンは困惑。「偽YURA」「これ、誰？」「普通に間違えたわ」「弟かわいいな」「似すぎだろ」などざわついた。

試合は壮絶な打撃戦、延長戦の末にYURAが5-0判定。井原良太郎に続く白星を挙げたが、対戦成績2-3で対抗戦は中国に敗れる結果となった。