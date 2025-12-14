新日本プロレス１４日の熊本大会で、「バレットクラブ・ウォー・ドッグス（ＷＤ）」を率いるデビッド・フィンレー（３２）が来年１月４日東京ドーム大会での「ユナイテッド・エンパイア（ＵＥ）」との全面対抗戦を要求した。

現在「無所属」と共闘関係にあるＷＤは今シリーズ、ＵＥとの抗争が激化。この日の大会ではフィンレーが高橋ヒロムと組んでグレート―Ｏ―カーン、カラム・ニューマン組とのタッグマッチに臨んだ。

フィンレー＆ヒロムの奇襲で始まった一戦は、戦前の予想通り大荒れの展開に。フィンレーがオーカーンにＩＮＴＯ ＯＢＬＩＶＩＯＮを狙ったところでニューマンがイスを投げつけ、ＷＤ・無所属の反則勝ちが告げられた。

試合終了となってもニューマンの暴走は止まらず、ＧＨＣジュニアヘビー級のベルトで殴打されたヒロムがＫＯ状態に…。なおも蛮行を続けるニューマンに怒り心頭のフィンレーはＵＥのジェイコブ・オースティン・ヤングにシレイリ攻撃からオーバーキルを発射。「チケットが完売した東京ドームで、俺がＵＥにチャンスをくれてやる。リベンジされに来い、もしくは殺されに来い。一つだけ言っておくぞ、若造め。血ってのは、もしも流させるつもりなら、本気でぶちまける覚悟で来い」と、来年１・４での全面対抗戦を要求した。

これにニューマンも「そっちで５人選べ。俺らも５人選ぶ。どうだ？ プリンスことカラム・ニューマンと、世界屈指の支配力を誇るオーカーン…他は？ この時期、少し荒れそうだな？ ＨＥＮＡＲＥが東京ドームに戻ってくるぞ。後は…我慢して待っていろ」と５対５の戦いを提案。右ヒザの負傷で昨年１２月から長期欠場中のＨＥＮＡＲＥの復帰を予告するとともに、他の出場メンバーに関しては煙幕を張っていた。