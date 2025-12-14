King & Princeが、12月24日にリリースするアルバム『STARRING』の楽曲作家情報、およびクロスフェードPart2映像を公開した。

先日にはM1「Theater」からM6「Darling」(永瀬廉)までのクロスフェードPart1が公開され、期待を集めていた今作。Part2では「4月1日」「希望の丘」「MEET CUTE」の新曲3曲を含む内容だ。

「希望の丘」は、「ロンドンハーツSP〜50TAにKing & Princeから楽曲提供依頼〜」で大きな話題となった50TAが手掛け、「4月1日」は、いきものがかり水野良樹が担当。また、「I Know」「SPOTLIGHT」など近年数々のKing & Princeの楽曲を手がけたBBY NABE、Matt Cab、MATZによる「MEET CUTE」も収録される。

クロスフェードPart1で注目を集めた「Sunset」「this time」（郄橋海人）は、郄橋海人が作詞・作曲を担当。そして「Darling」（永瀬廉）はシンガーソングライターのeillが手掛けていると発表、さらに「だんだん」はKing & Princeとしては二度目の楽曲提供となるTempalay小原綾斗が担当したと明らかになった。

なお、表題曲「Theater」は、「moooove!!」に続き、Ayumu Imazuが作詞、作曲を担当。また、今作は振り付けまで手掛けた楽曲で、FUNKをベースにしたトラックと現代的なメロディーラインが融合されたダンスナンバー。今回のアルバムの幕開けにふさわしい、華やかでわくわくする楽曲に仕上がっている。

また、12月16日（月）17:30からはKing & Princeメンバー二人によるインスタライブも決定した。詳細はKing & Prince オフィシャルInstagramにて。

◾️7thアルバム『STARRING』

発売日：12月24日（水）

詳細：https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/ ・初回限定盤A 【CD+Blu-ray】 ￥4,620（税込）UPCJ-9065

・初回限定盤A 【CD+DVD】 ￥4,290（税込）UPCJ-9066

▼CD※収録内容は、初回限定盤A、B、STARRING盤、通常盤共通

M1.Theater

M2.Sunset

M3.Stereo Love

M4.this time (郄橋海人)

M5.だんだん

M6.Darling (永瀬廉)

M7.4月1日

M8.希望の丘

M9.HEART

M10.I Know

M11.What We Got 〜奇跡はきみと〜

M12.MEET CUTE

▼Blu-ray / DVD

・「Theater」 Music Video

・「Theater」 Parallel reel

・「Theater」 Music Video Behind the scenes

仕様：三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット16P ・初回限定盤B 【CD+Blu-ray】 ￥4,620（税込）UPCJ-9067

・初回限定盤B 【CD+DVD】 ￥4,290（税込）UPCJ-9068

▼CD

▼Blu-ray / DVD

・King & Princeのお互いにバレずにミッションをこなせ！

仕様：三方背ケース付2Dケース、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット16P ・STARRING盤 【CD+Blu-ray】 ￥4,620 （税込）UPCJ-9069

・STARRING盤 【CD+DVD】 ￥4,290（税込）UPCJ-9070

▼CD

▼Blu-ray / DVD

・King & Prince “STARRING” Film Collection

・Documentary of 『STARRING』

仕様：トールケースサイズキャラメル箱、紙トレイジャケット、フォトブックレット24P、歌詞ブックレット16P、折りポスター ・通常盤（初回プレス）【CD】 ￥3,520（税込）

※通常盤（初回プレス）／UPCJ-9071終了後、通常盤／UPCJ-1009に切り替わります。

▼CD

仕様： 3Pケース、歌詞ブックレット20P ◆早期予約特典：プレミアイベント応募用シリアルコード ※全形態対象

※対象店舗や応募方法ほか、リリース記念プレミアイベントの詳細は下記よりご確認ください。

https://www.universal-music.co.jp/king-and-prince/news/2025-10-24-2/ ◆先着外付け特典 ※Blu-ray/DVD共通

・初回限定盤A：フォトカード（A6）

・初回限定盤B：クリアポスター（A4）

・STARRING盤：ステッカーシート

・通常盤(初回プレス)／特典：トレーディングカード3種セット

・4形態同時購入特典：オリジナルオーナメント ◆封入特典 ※Blu-ray/DVD共通

・初回限定盤A：トレーディングカードAタイプ 1種

・初回限定盤B：トレーディングカードBタイプ 1種

・STARRING盤：トレーディングカードCタイプ 1種

・通常盤(初回プレス)：トレーディングカードDタイプ 1種

※各特典ごとに写真は異なります。 ◆初回封入特典 ※Blu-ray/DVD共通

▼期間限定動画視聴シリアルナンバー

・初回限定盤Ａ：期間限定動画Ａ視聴シリアルナンバー

・初回限定盤B：期間限定動画B視聴シリアルナンバー

・STARRING盤：期間限定動画C視聴シリアルナンバー

・通常盤（初回プレス）：期間限定動画D視聴シリアルナンバー

※視聴期間：2025年12月23日（火）昼12:00〜2026年1月30日（金）18:00まで ※収録内容、仕様等は、変更となる可能性がございます。

◾️King & Prince POP-UP STORE 2026 “STARRING”

特設ページ：https://sp.universal-music.co.jp/pop-up/king-and-prince-starring ◆東京

場所：UNIVERSAL MUSIC STORE HARAJUKU 1F・3F

期間：2026年1月6日（火）〜 2026年2月1日（日）

営業時間：11:00〜20:00

東京都渋谷区神宮前1-20-6

https://store-harajuku.universal-music.co.jp/ ◆福岡

場所：福岡PARCO 本館5F PARCO FACTORY

期間：2026年1月16日（金）〜 2026年1月25日（日）

営業時間：10:00〜20:30

福岡県福岡市中央区天神2丁目11-1

https://fukuoka.parco.jp ◆北海道

場所：札幌PARCO 7F SPACE7

期間：2026年1月30日（金）〜 2026年2月8日（日）

営業時間：10:00〜20:00

北海道札幌市中央区南1条西3-3

https://sapporo.parco.jp/ ◆愛知

場所：名古屋PARCO 南館7F PARCO SQUARE

期間：2026年1月31日（金）〜 2026年2月23日（月・祝）

※2026年2月18日(水)は全館休館日のためクローズ

営業時間：10:00〜20:00

愛知県名古屋市中区栄3-29-1

https://nagoya.parco.jp/ ◆大阪

場所：心斎橋PARCO 14F PARCO GALLERY

期間：2026年2月7日（土）〜 2026年3月1日（日）

※2026年2月24日(火)は全館休館日のためクローズ

営業時間：10:00〜20:00

大阪府大阪市中央区心斎橋筋1丁目8-3

https://shinsaibashi.parco.jp/ ▼入場方法に関して

混雑緩和のため、一部事前予約枠を設けてのご入場案内となります。事前予約なしでもご入場いただけるフリー入場枠も設ける予定ですが、混雑状況により入場制限いたします。また、店頭にて整理券を発行する場合がございますので予めご了承ください。 ▼King & Prince ファンクラブ抽選予約

対象予約枠：

東京：2026年1月6日（火）〜1月16日（金）

福岡：2026年1月16日（金）〜1月18日（日）

北海道：2026年1月30日（金）〜1月31日（土）

愛知：2026年1月31日（土）〜2月8日（日）

大阪：2026年2月7日（土）〜2月15日（日） 申込期間：2025年11月28日（金）18:00〜12月3日（水）15:00 当落発表：

東京：2025年12月15日（月）

福岡・北海道：2025年12月16日（火）

愛知・大阪：2025年12月17日（水） 申込資格：

1申込につき本人+同行者の合計4名まで

※King & Princeファンクラブ【会員限定】となります。

代表者・同行者ともに一般の方はお申込みいただけません。

※1申込みにつき1名まで、小学生以下のお子様の同行が可能です。同行希望の方は申込みフォームにて登録をお願いいたします。

（お会計は1回限り、購入制限がある商品はお一人様分のみのご購入となります）

※詳細は特設サイト及びファンクラブサイトをご確認ください。

※一般予約に関しては追ってご案内いたします。 お問い合わせ：ユニバーサル ミュージック カスタマーサービス・センター

※メールでのお問い合わせはこちらのページよりお問い合わせください。

なお、メールでのお問い合わせの場合、ご返信までにお時間をいただく可能性がございます。ご了承ください。

http://www.universal-music.co.jp/faq/

受付：平日10:00〜18:00 ※祝祭日を除く

※本件につきましてはアーティスト公式サイトやファンクラブにお問い合わせいただいても対応できかねます。

※お問い合わせの際は、詳細がわかるように内容記載をお願いいたします。

◾️＜King & Prince DOME TOUR 2026 STARRING＞ アルバムを引っ提げた4大ドームツアー開催が決定

https://starto.jp/s/p/live/10371