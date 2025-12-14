友成空、アニメ『キングダム』第6シリーズEDテーマ「咆哮」MV公開
友成空が、TVアニメ『キングダム』第6シリーズエンディングテーマ「咆哮」のミュージックビデオを公開した。
今作は作詞・作曲・編曲を友成空自らが担当。キングダムの世界観から、“信念と信念のぶつかり合い”というテーマを音から表現した、圧倒的な臨場感を誇るエネルギッシュな一曲に仕上げた。アメフト部の協力のもと、防具が擦れる音、地面を踏みしめる音、荒々しい声などを実際に友成空本人がフィールドレコーディングし、戦場の熱や緊張をリアルに再現。そのサウンドデザインの上に、信念を貫く者の魂の叫びを重ねた、スケールと熱量に満ちた作品となっている。
公開されたMVでは、古武道・槍術を通じてその世界観を表現。身に纏う「鎧」や「矛」といった『キングダム』を想起させる要素を取り入れながら、他者との「戦い」と自身との内なる「戦い」という二面性を描いている。さらに古代および精神世界に存在する瓜二つの自分を描くことで、異なる時代感の交錯によって受け継がれていく意思が象徴的に表現された作品となっている。
■友成空 コメント
「咆哮」で描きたかったのは、戦いというものの禍々しさではなく、そこから純粋な「パワー」を抽出したようなエネルギーです。
映像化にあたっては、その楽曲のスケール感を損なうことなく、誰もが抱える「自分の中の戦い」や「信念につきまとう葛藤」という、より内面的なテーマに落とし込みたいと思っていました。
大瀬良監督が導き出してくれた答えは「剣術」でした。
千歳まちさんが演じる、研鑽の果てに「もう一人の自分」と剣を交える剣士の姿。
その切実な美しさが、この曲に新たな息吹を吹き込んでくれています。
アニメ『キングダム』の世界観と共鳴して生まれたこの曲が、MVという形を通して、また新しい聴こえ方で皆さんに届くことを願っています。
■監督：大瀬良 匠 コメント
受け継がれた矛は、敵を貫くためだけにあるのではなく、自分自身の迷いを突き破るためにあると思っています。
戦場に響く咆哮は、生きる覚悟の証であり、炎のように意思は人から人へと燃え移っていく。
その火を絶やさず前へ進もうとする、一人の自己との戦いを描いています。
■デジタルシングル「咆哮」
2025年10月19日(日)配信スタート
https://tomonarisora.lnk.to/hoko
■TVアニメ『キングダム』第6シリーズ
2025年10月よりNHK総合にて好評放送中
【X】 @kingdom_animePR
【TikTok】 @kingdom_animepr
【公式サイト】 https://kingdom-anime.com
【アニメ「キングダム」公式YouTubeチャンネル】https://www.youtube.com/channel/UCSWDyf3cufHgdRjDJVTJu4w
©原泰久／集英社・キングダム製作委員会
◾️1stアルバム『文明開化 - East West』
2025年11月12日（水）リリース
配信：https://tomonarisora.lnk.to/EastWest
▼収録内容
1.ACTOR
2.ウィスキー、ロックでひとつ。
3.睨めっ娘
4.アリババ
5.咆哮
6.鬼ノ宴
7.ベッドルーム
8.East West
9.ベルガモット
10.メトロ・ブルー
11.コーヒー - Album Ver.
12.月のカーニバル
13.宵祭り
14.white out
