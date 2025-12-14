Bimi¡¢½é¤Î¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¥Ä¥¢¡¼¤ò26Ç¯4·î¤Ë³«ºÅ
Bimi¤¬¡¢¥á¥¸¥ã¡¼¥Ç¥Ó¥å¡¼¸å½é¤È¤Ê¤ë¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ç¤Î¥é¥¤¥Ö¥Ä¥¢¡¼¡ãBimi Band Galley Tour 2026 -Dear 28th-¡ä¤òÍèÇ¯4·î¤Ë³«ºÅ¤¹¤ë¤³¤È¤òÈ¯É½¤·¤¿¡£
È¯É½¤¬¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿¤Î¤ÏËÜÆü14Æü¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤¿¡ãBimi Live Galley #09 -moi moi-¡ä¤Ë¤Æ¡£¿·¤¿¤Ê¥Ä¥¢¡¼¤Î¥Ð¥Ã¥¯¥Ð¥ó¥É¤Ë¤Ï¡¢¥¢¥ë¥Ð¥à¡Ø£Ò¡Ù¼ýÏ¿¶Ê¤Î¡ÖAll the things¡×¤Ë¤ÆµÒ±é»²²Ã¤ò¤·¤Æ¤¤¤ëSit(COUNTRY YARD¡¿mokuyouvi)¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢Bimi¥é¥¤¥Ö¥Ð¥Ã¥¯DJ¤Ç¤ª¤Ê¤¸¤ß¤ÎDJ dip¤Ê¤É¤ò·Þ¤¨¤¿¡¢¥Ä¥¢¡¼¸ÂÄê¤Î¥¹¥Ú¥·¥ã¥ë¥Ð¥ó¥É¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
¥Ä¥¢¡¼¤Ï¡¢2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦Music Club JANUS ¤òÈéÀÚ¤ê¤Ë¡¢4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦NAGOYA CLUB QUATTRO¡¢4·î28Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¡¦Spotify O-EAST ¤Î3ÅÔ»Ô¤Ç³«ºÅ¡£¥Ð¥ó¥ÉÊÔÀ®¤Ê¤é¤Ç¤Ï¤Î¸ÂÄê¥¢¥ì¥ó¥¸¤µ¤ì¤¿³Ú¶Ê¤òÃæ¿´¤Ë¡¢¿·Á¯³î¤ÄÇ»Ì©¤Ê¥é¥¤¥ÖÂÎ¸³¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤ëÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¥Á¥±¥Ã¥È¤Ï1¼¡Àè¹ÔÃêÁª¼õÉÕ¤¬ËÜÆü¤è¤ê¥¹¥¿¡¼¥È¡£
¢£¡ãBimi Band Galley Tour 2026 -Dear 28th-¡ä
2026Ç¯4·î24Æü¡Ê¶â¡ËÂçºå¡¦Music Club JANUS
open 18:30¡¿start 19:00
2026Ç¯4·î26Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦NAGOYA CLUB QUATTRO
open 16:00¡¿start 17:00
2026Ç¯4·î28Æü¡Ê²Ð¡ËÅìµþ¡¦Spotify O-EAST
open 18:00¡¿start 19:00
¡ÚBimi with Backing Band¡Û
DJ : DJ dip
Ba : Sit (COUNTRY YARD / mokuyouvi)
Gt : Yu Ueda (SABANNAMAN / mokuyouvi)
Gt : Yoshihiro Nakayama (THE NO EAR / mokuyouvi)
Drum : Akira Kimura (mokuyouvi / FILTER / RIDDLE / SPLIT SECOND SKATER)
¡Ú¥Á¥±¥Ã¥È¡Û
¥¹¥¿¥ó¥Ç¥£¥ó¥° \8,800(ÀÇ¹þ¡¦À°ÍýÈÖ¹æÉÕ¤)
¡ã1¼¡Àè¹ÔÃêÁª¡ä
https://l-tike.com/st1/bimi-bandgalley2026/
¥Á¥±¥Ã¥ÈÃêÁª¼õÉÕ³«»Ï¡¡2025Ç¯12·î14Æü(Æü)20»þ00Ê¬
¥Á¥±¥Ã¥ÈÃêÁª¼õÉÕ¡ºÀÚ¡¡2025Ç¯12·î21Æü(Æü)23»þ59Ê¬
ÅöÁª³ÎÇ§/Æþ¶â´ü´Ö¡¡2025Ç¯12·î24Æü(¿å)15:00 ¡Á 12·î28Æü(Æü)23:00
¢£New EP¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù¡Ê¥è¥ß¡§¥¤¥Î¥ê¡Ë
2026Ç¯3·î18Æü¡Ê¿å¡ËÇÛ¿®
¡ÚELR Store¸ÂÄêÈ×¡Û
2026Ç¯3·î20Æü¡Ê¶â½Ë¡ËÈ¯Çä
Í½Ìó¥ê¥ó¥¯¡§https://kingeshop.jp/shop/g/gNKCD-10547/?elr=46544
[²Á³Ê]¡ï3,500¡ÊÀÇ¹þ¡Ë¡¿\3,182¡ÊÀÇÈ´¡Ë
[¾¦ÉÊ·ÁÂÖ]CD only
[ÉÊÈÖ]NKCD-10547
[»ÅÍÍ]£·inch¥ì¥³¡¼¥É¥µ¥¤¥º¥¸¥ã¥±¥Ã¥È
[¼ýÏ¿ÆâÍÆ]
M1. ¥¬¥é¥Ý¥ó
M2. ¿Í
M3. INORI
M4. ¥«¥°¥Ä¥Á
M5. exorcist -Ì£ÊÑ-
M6. Bonus Inst -¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI-¡ÊProd. DJ dip¡Ë
¢¨M.5¡¢6¤ÏELR Store¸ÂÄêCDÈ×¼ýÏ¿³Ú¶Ê
¡ãELR Store¸ÂÄêÈ×Áá´üÍ½ÌóÆÃÅµ¡ä
¾ÜºÙ¥ê¥ó¥¯¡§https://bimi-official.com/news/1042/
¡ü¥¤¥Ù¥ó¥ÈÆâÍÆ
¥Á¥ó¥Á¥íº×¤ê¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡¡¢¨ËÜ¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¤Ï¥ß¥Ë¥é¥¤¥Ö¤Î¼Â»Ü¤Ï¤´¤¶¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡ü»²²ÃÊýË¡
ELR Store¤Ë¤Æ¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù1Ëç¹ØÆþ¤Ë¤Ä¤1¸ýÊ¬¤´ÃêÁª¤Ë»²²Ã¤¤¤¿¤À¤±¤Þ¤¹¡£
¡ü²ñ¾ì¡õÆü»þ
¡4·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸ÍHarbor Studio
½¸¹ç»þ´Ö¡§12»þ20Ê¬
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¡§12»þ45Ê¬¡Á
¢5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦F.A.D YOKOHAMA
½¸¹ç»þ´Ö¡§12»þ20Ê¬
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¡§12»þ45Ê¬¡Á
£5·î23Æü¡ÊÅÚ¡ËÅìµþ¡¦¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¿·À¤µª
½¸¹ç»þ´Ö¡§12»þ40Ê¬
¥¤¥Ù¥ó¥È¥¹¥¿¡¼¥È»þ´Ö¡§13»þ00Ê¬¡Á
¢¨1²ñ¾ì¤Ë¤Ä¤¡¢1Ëç¤Î¤´Í½Ìó¤¬É¬Í×¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¢¨À°ÍýÈÖ¹æ½ç¤ÎÆþ¾ì¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÃêÁªÂÐ¾Ý¾¦ÉÊÍ½Ìó´ü´Ö¡§2025Ç¯12·î8Æü¡Ê·î¡Ë19:45 ¡Á 2026Ç¯2·î16Æü¡Ê·î¡Ë23:59
¡üÅöÁªÈ¯É½¡§2026Ç¯3·î12Æü¡ÊÌÚ¡Ë17:00°Ê¹ß½ç¼¡¤´°ÆÆâ¡ÊÅöÁª¼ÔÍÍ¤Ë¤Î¤ß¤Ø¤Î¤´Ï¢Íí¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£¡Ë
¡ãELR Store¸ÂÄê¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµ¡ä
¡Ö¥Á¥ó¥Á¥íº×¤ê¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡×Í½Ìó´ü´Ö½ªÎ»¸å¡¢ELR StoreÆâ¤Ë¤Æ¡È¥ª¥ê¥¸¥Ê¥ëÆÃÅµÉÕ¤¡Ø¡Ú¿Í¡Û¡¿INORI¡Ù CDÍ½Ìó¥«¡¼¥È¡É¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¤¤¤¿¤·¤Þ¤¹¡£
¢¨¥Á¥ó¥Á¥íÃêÁªÍ½ÌóÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡üÆÃÅµÆâÍÆ¡
LIVE QR ¥«¡¼¥É Bimi Live Galley #05 -Splash- Ver.
¢¨¡ÖLive Galley #05 -Splash-¡×¤«¤éÌ¤¸ø³«¥é¥¤¥Ö±ÇÁü2ËÜ¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£
¡üÆÃÅµÆâÍÆ¢
LIVE QR ¥«¡¼¥É Bimi Live Galley #06 -Jelous- Ver.
¢¨Live Galley -Jelous- ¤«¤éÌ¤¸ø³«¥é¥¤¥Ö±ÇÁü2ËÜ¤ò¼ýÏ¿Í½Äê¡£
¢£¡ãBimi Live Tour 2026¡ä
2026Ç¯
3·î20Æü¡Ê¶â½Ë¡ËÀéÍÕ¡¦ÀéÍÕLOOK
3·î28Æü¡ÊÅÚ¡ËÀÐÀî¡¦¶âÂôAZ
3·î29Æü¡ÊÆü¡ËÄ¹Ìî¡¦LIVE HOUSE J
4·î11Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¼¸Ë¡¦¿À¸ÍHarbor Studio
4·î12Æü¡ÊÆü¡Ë°¦ÃÎ¡¦CLUB SANGO
4·î18Æü¡ÊÅÚ¡ËÊ¡²¬¡¦LIVE HOUSE CB
4·î19Æü¡ÊÆü¡Ë¹Åç¡¦Live space Reed
5·î9Æü¡ÊÅÚ¡Ë¿ÀÆàÀî¡¦F.A.D YOKOHAMA
5·î10Æü¡ÊÆü¡Ëºë¶Ì¡¦HEAVEN¡ÇS ROCK ¤µ¤¤¤¿¤Þ¿·ÅÔ¿´VJ-3
5·î23Æü¡ÊÅÚ¡Ë Åìµþ¡¦¥À¥ó¥¹¥Û¡¼¥ë¿·À¤µª
