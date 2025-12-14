冬の「ジーンズ」はこう穿く！【GU】真似するだけでOK！「洗練コーデ」

ジャケットを羽織ってマニッシュにまとめたり、ベルトやロングブーツで上半身とのメリハリをつけたり、“きれいめに寄せた着こなし”に仕上げたい大人のジーンズコーデ。今回は【GU（ジーユー）】のスタッフさんをお手本に、冬の洗練コーデのコツをレクチャーします。ぜひ真似してみて。

チェックアウターにきれいめジーンズでほんのりマニッシュに

【GU】「デニムタックトラウザー」\1,490（税込・セール価格）

トラッド感漂うチェック柄アウターが主役のスタイル。タック入りのジーンズを選べば、ぐっと品よくまとまり大人のマニッシュさが引き立ちます。トップスはメリハリをつけコンパクトに、ウエストをベルトでマークすればさらにスタイルアップ効果が期待できそう。ヒールのブーツや艶のあるバッグで、女性らしさをプラスするのが洗練見えのポイントに。

シャツとロングブーツでこなれたきれいめカジュアルへ

【GU】「ハイライズストレートジーンズ」\2,990（税込）

シャツ × ニットのレイヤードにストレートジーンズを合わせた、清潔感たっぷりのカジュアルコーデ。無地同士の組み合わせでも、ロングブーツにジーンズをインするだけで縦ラインが強調され、ぐっとこなれた雰囲気にアップデートされます。濃色・薄色をバランスよく組み合わせることで、冬の装いにも軽さが生まれ洗練された印象に。下半身が引き締まるぶん、アウターはややオーバーサイズなものをチョイスするのが好バランスのコツです。

