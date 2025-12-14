蜂谷晏海、第2子男児出産を報告 夫はスピードワゴン井戸田潤
【モデルプレス＝2025/12/14】お笑いコンビ・スピードワゴン井戸田潤（53）の妻でモデルの蜂谷晏海（33）が12月14日、自身のInstagramを通じて第2子出産を発表した。
【写真】井戸田潤、第2子を抱っこする姿
蜂谷は「2025年12月14日、本日の朝8時30分頃 第2子となります、男の子を出産いたしました。母子ともに健康です」と出産を報告。「4人で迎えるクリスマス。サンタさん最高のプレゼントをありがとう。いつも以上に忙しくなる年末年始、それもまた楽しみです。今後もあたたかく見守っていただけると幸いです」とつづっている。
投稿では、蜂谷が子どもと横になる姿や、井戸田が子どもを抱く姿などを披露している。
井戸田と蜂谷は、2022年9月に結婚し、2024年7月に第1子が誕生。交際期間は8年で、20歳差であることを明かしていた。（modelpress編集部）
