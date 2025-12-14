「二度と手土産持っていきたくない」義家族にホールケーキを渡すも → 義妹の『理不尽な発言』にモヤッ

お友達の家や義実家へ行く時など、手土産を持っていく事もありますよね。筆者は手土産を選ぶのが大好きなのですが、皆様はいかがでしょうか？

今回は筆者の友人A子さんの、そんなまさかな呆れ話をご紹介します。

本当に美味しいから、皆で食べたいなぁ

A子さんは義実家へ行く時、毎回手土産を購入していました。



ある時、近所の有名店のチーズケーキをホールで購入したA子さん。





いつもは個包装で各々が好きに食べられるようにしていましたが、ここのチーズケーキが本当に美味しいので、ぜひ義両親にも食べて欲しいと思ったのです。

そうして気分はウキウキで、義実家へ向かいました。

義妹はちょっと苦手

義実家に到着し、皆で昼食を頂きました。



義実家には義妹も住んでいるのですが、実はA子さんはこの義妹が苦手でした。



彼女は悪い子ではないのですが、思った事をかなりズバズバ言ってのけるのです。



それでも特に問題なく、皆で楽しい会話をしながら食事を済ませました。

そして、さぁお茶にしましょう！ と言うタイミングで、

「急に彼氏に会う事になった～！」

と、義妹がドタバタと用意をし始めたのです。



じゃあ義妹の分のケーキは切り分けて残してあげよう、なんて思っていると、義妹が冷蔵庫を勢いよく開けて……