「二度と手土産持っていきたくない」義家族にホールケーキを渡すも → 義妹の『理不尽な発言』にモヤッ
お友達の家や義実家へ行く時など、手土産を持っていく事もありますよね。筆者は手土産を選ぶのが大好きなのですが、皆様はいかがでしょうか？
今回は筆者の友人A子さんの、そんなまさかな呆れ話をご紹介します。
本当に美味しいから、皆で食べたいなぁ
A子さんは義実家へ行く時、毎回手土産を購入していました。
ある時、近所の有名店のチーズケーキをホールで購入したA子さん。
そうして気分はウキウキで、義実家へ向かいました。
義妹はちょっと苦手
義実家に到着し、皆で昼食を頂きました。
義実家には義妹も住んでいるのですが、実はA子さんはこの義妹が苦手でした。
彼女は悪い子ではないのですが、思った事をかなりズバズバ言ってのけるのです。
それでも特に問題なく、皆で楽しい会話をしながら食事を済ませました。
そして、さぁお茶にしましょう！ と言うタイミングで、
「急に彼氏に会う事になった～！」
と、義妹がドタバタと用意をし始めたのです。
じゃあ義妹の分のケーキは切り分けて残してあげよう、なんて思っていると、義妹が冷蔵庫を勢いよく開けて……