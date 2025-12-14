MIMIZUQより道化のAYAが脱退することが発表となった。

脱退理由についてAYAは、「バンド活動とその他の業務とのスケジュール調整が難しくなり、このまま続けることでMIMIZUQの活動に迷惑をかけてしまうのではないかと考え、悩んだ末に今回の決断に至りました」とコメントしている。

MIMIZUQの道化としてのAYAのラストライブは、2026年1月10日の東京・渋谷REX公演＜Grand Guignol＞となる。

以下にオフィシャルサイトに公開された公式発表とメンバーコメントの全文をお届けしたい。

◆ ◆ ◆

MIMIZUQより大切なお知らせ

平素よりMIMIZUQを応援いただきまして誠にありがとうございます

この度、皆様にご報告がございます

2026年1月10日(土)の渋谷REXをもちまして道化, AYAがMIMIZUQを脱退する運びとなりました

MIMIZUQ, AYA共に今後とも変らぬ応援を何卒よろしくお願いします

◆ ◆ ◆

この度、MIMIZUQ を脱退することになりました。これまで支えてくださった皆さま、そして一緒に活動してきたメンバーには心から感謝しています。

MIMIZUQで作った音楽、過ごした時間は本当に大切な宝物です。しかし、バンド活動とその他の業務とのスケジュール調整が難しくなり、このまま続けることでMIMIZUQの活動に迷惑をかけてしまうのではないかと考え、悩んだ末に今回の決断に至りました。

突然のご報告となり申し訳ありませんが、どうかご理解いただければ幸いです。

そして、1月10日には渋谷REXで＜Grand Guignol＞というライブを行わせていただきます。最後までしっかりとMIMIZUQのナミダミュージックを届けたいと思っていますので、ぜひ見守っていただけたら嬉しいです。

これからもMIMIZUQの活躍を心から願い、僕自身も自分のペースで前へ進んでいきます。長い間本当にありがとうございました。

──道化, AYA

◆ ◆ ◆

AYA君の描く夢物語を形にする。

長い間、呼吸をするように時間を共にしてきたAYA君と僕にしか作れないものがMIMIZUQにはあります。

AYA君の真面目さや不器用さ、その性格を理解しているからこそ、今回の決断をどう受け止めるべきか悩みました。

AYA君が作詞した「孵化」一節「長い旅の果てにどんな答えが出たとしてもそれはきっときっと間違いじゃないんだよ」

いつの日か、この歌詞の意味を受け止められるようになるまで僕は旅を続けます。

──Ba, seek

◆ ◆ ◆

変わらない事を願い続けてしまった。

変わらないものなんてこの世界に無いのに。

つれないし淋しいよ

何を選んでも残念だけが残るけど、変わることを選ぶしかないのかな

──Dr, 楠瀬“poco”拓哉

◆ ◆ ◆

友達として、バンドメンバーとして、一人のAYAファンとして、MIMIZUQファンとして、他に結末があるんじゃないかと探しました。みんなで探した結果この結末に辿り着きました。

TAMAさんからバトンを受け取った、僕にとってのMIMIZUQはこの4人です。そしてMIMIZUQは僕の音楽人生で初めて組んだバンドです。仲間です。

これからも変わらず僕はAYA、seek、pocoの味方でいたいと思っています。

MIMIZUQを応援してくれる全ての皆様に感謝しています。

──Vo, 森 翼

◆ ◆ ◆

■＜MIMIZUQ 2026 ONEMAN LIVE「Grand Guignol」＞

1月10日(土) 東京・渋谷REX

open17:00 / start17:30

チケット：https://eplus.jp/sf/detail/4357150001

