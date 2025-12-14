【北海道で大荒れの天気に】

北海道は15日(月)夕方にかけて大雪や猛ふぶき、車両が埋まるほどの大きな吹きだまりによる立ち往生の発生や車の運転が困難になるなどの交通障害、暴風、根室地方では高潮による低い土地の浸水に厳重に警戒してください。東北と北陸も15日(月)にかけて暴風に警戒が必要です。

◎あすの全国の天気

15日(月)朝にかけて低気圧が急速に発達しながら北海道付近に進み、15日(月)は北海道付近で冬型の気圧配置が強まる予想です。北海道は広い範囲で雪が降り、大荒れの天気となるでしょう。東北の日本海側から山陰にかけても雨や雪が続きそうです。範囲は昼以降、だんだんと狭まる見込みです。東北の太平洋側から関東、東海、西日本の太平洋側は広く晴れる予想です。

◎あすの予想気温

朝の最低気温は西日本で前日より低い所が多く、関東から北日本で前日より高い所が多くなりそうです。

【最低気温（前日差）】

札幌 0℃（＋2）

仙台 5℃（＋5）

東京 6℃（＋3）

名古屋 6℃（±0）

新潟 5℃（＋1）

大阪 7℃（ -2）

福岡 7℃（ -1）

その他、旭川は前日より8℃高い-1℃、高知は前日より6℃低い4℃の予想です。

日中の最高気温は北陸で前日より低く、金沢は3℃低い9℃でしょう。関東や北日本は前日より高い所が多くなりそうです。

【最高気温（前日差）】

札幌 4℃（＋3）

仙台 9℃（＋2）

東京 14℃（＋6）

名古屋 12℃（ -1）

新潟 9℃（ -2）

大阪 12℃（ -1）

福岡 12℃（±0）

各地とも、北よりの風が強く、数字よりも寒く感じられそうです。

◎週間予報・西日本と沖縄

16日(火)は穏やかに晴れる所が多いでしょう。17日(水)は西日本の各地で雨が降りそうです。今度の土日は雲が増えますが、気温は高めで、九州や四国は20℃くらいまで上がる予想です。

◎週間予報・東日本

北陸は17日(水)にかけて雨や雪が続きますが、週末は晴れ間が広がりそうです。関東と東海は晴れる日が多いでしょう。この先一週間の気温は平年並みか平年より高い日が多く、21日(日)は東京や名古屋で最高気温が17℃の予想です。

◎週間予報・北日本

15(月)の午後には大雪のピークを越えますが、16日(火)も日本海側は雪や雨が降りやすいでしょう。北海道はその後18日(木)にかけても雪が続く予想です。19日(金)は日本海側でも貴重な晴れ間となる見込みです。