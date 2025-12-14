小柄な“超筋肉”女子レスラーの素顔に痛々しく残る傷跡。本人のSNSで公開されたアザだらけの顔面にファンが騒然としている。

【映像】素顔の“超筋肉”女子に痛々しく残った傷跡

注目を集めているのはジョーディン・グレースだ。ボディビルダー、パワーリフター、プロレスラーという“三刀流”を武器に、160cmと小柄ながらも未来のスター候補として注目を浴びるレスラーだ。

そんなジョーディンが先日自身の『X』を更新。日本時間12月7日に行われた「NXT デッドライン」の女子アイアンサバイバーマッチに出場した際に負った目の周りや鼻の周りの傷跡が残ったままの素顔を公開した。ファンからは「痛々しいな」「心身ともに満身創痍だな…」「めちゃくちゃ同情する」「再び這い上がるための傷だ」といったコメントが集まっていた。

ジョーディンはここまでNXT女子王座戦やNXT女子北米王座戦など数々のタイトルマッチに挑戦するも、ことごとく敗戦。今回のイベントマッチでも黒星となってNXT女子王座への挑戦権を失うことに。メインロースター昇格の噂も上がる中、苦境に立たされている。

