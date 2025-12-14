「ＢｒｅａｋｉｎｇＤｏｗｎ１８」（１４日、さいたまスーパーアリーナコミュニティアリーナ）

朝倉未来が社長を務める１分間最強を決める格闘技イベントの第１８回大会が行われた。全試合終了後に、溝口勇児ＣＯＯがリングに上がり、因縁の“孤高の闘神”飯田将成に対戦を呼びかけた。

興奮冷めやらぬリング上に立った溝口氏は「おい、飯田。見てるか、お前。へたれ、見てるか？お前。臆病者、小心者、子猫ちゃん。こういう口の利き方したら朝倉未来ＣＥＯに怒られるんだった。どう？井原とかＹＵＲＡとかの試合をみて、気持ち上がらない？俺はめちゃくちゃ上がっちゃったよ。何？こないだの噛ませ犬の韓国選手との試合。ださすぎるよ。お前さ、大阪大会もドタキャンしてさ。男に生まれたら、たとえムカついても、イラついても、理不尽でも、勝てないと分かっていても、戦わないといけない時があるんじゃないの？どうやったらそんな生き方できんだよ」と、画面に向けて挑発。「そんなお前を救う方法が１つあるんだよ。３月、俺とＢＤで戦わないか？ここまで言ったんだ。俺も色々背負ってんだよ。お前も覚悟決めろよ。とりあえず、１月のオーディション待ってるからな」と言い放った。

飯田は５月のＢＤ１６大阪大会に出場予定だったが、溝口ＣＯＯに反発し、直前で辞退。溝口氏が代わりに同大会に出場し、ＳＡＴＯＲＵに勝利した。

溝口氏の訴えに、朝倉は「すごいですね〜。シバターみたいな手法になってますけど。盛り上がるんじゃないですか？３月はＩＧアリーナ、１万人入るんで」と期待を込め、「飯田選手の方が強いんじゃないかなと思ってますけど、溝口さんも喧嘩強いんでね。（決定すれば）メーンでしょうね」と、うなずいた。

飯田はその後、自身のＸを更新。「俺の事好きすぎんだろ 震えてんじゃねえか」と綴った。