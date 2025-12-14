TBS系「ニュース23」のキャスターを務める小川彩佳（40）が14日、TBSラジオ「爆笑問題の日曜サンデー」（日曜午後1時）に生出演。独身時代は、ほぼ毎日朝まで酒を飲んでいたことを明かした。

「ニュース23」で共演経験のある山本恵里伽アナ（32）に爆笑問題田中裕二から「（小川と）お酒を一緒に飲むことなんてあるんですか？」と聞くと「もう『23』離れてからはないですね」。小川も「時間帯がなかなか合わないこともあって」と続けた。さらに太田光から「小川さんはけっこうお酒好きなの？」と問われ、「お酒、けっこう好きです、あんまり強くないけど」と返し、太田も「でも子どもが小さいとそうもいかないか」。

小川は20年7月に第1子を出産し、現在5歳。「子どもが小さいと…独身時代はウイスキーが大好きで連日飲んでました。寝酒にして、くっとやって」と話すと、山本は「毎日飲んでるっておっしゃってましたよね」と当時の小川について明かした。小川と山本アナは19年6月から「ニュース23」のメインとサブのキャスターとしてコンビを組んだ中だった。

小川は「週1で休肝日を挟むか挟まないかぐらいで」と毎日飲酒していたことを告白。田中からは「恵里伽さまと一緒だね」と酒豪と言われる山本アナと同等であるとされた。小川は11年4月、テレビ朝日在籍時に報道ステーションのサブキャスターに就き、18年9月に卒業。19年2月の結婚を機にテレビ朝日を退社してフリーに転身。

太田が「報ステ終わって飲むわけ？」と問われ、小川は「報ステ終わって飲んでました」と認めた。さらに太田に「飲まなきゃやってらんないとか」と尋ねられ、「飲まなきゃやってられないってみたいなのもあったのだと思いますね」とこれも認めた。太田の話が「古舘、アノヤローみたいなね」と脱線しそうになったが「そんなこともないですけど、いろいろ鍛えていただいたので…まあ飲んで、朝日が昇るの見て、そろそろ寝るか、というのが独身時代のルーティンでした」と豪快な独身時代を振り返っていた。