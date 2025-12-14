¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î¤³¤È¤Ï»ä¤¬¼é¤ë¤«¤é¤Í¡×³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¡¢°¦Ì¼¤«¤é¤Î¡È¼ê»æ¡É¤ËÎÞ¡ÄºÊ¡¦´Ý¹â°¦¼Â¤é²ÈÂ²¤È¤Îå«¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤â´¶Æ°¡ÖÎÞÁ£Êø²õ¡×¡ÖÈ¿Â§¤ä¤í¡Ä¡×
¡ÚYANMAR presents ³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯ °úÂà»î¹ç LAST MAGIC¡ÛOSAKA PINK 4¡Ý3 OSAKA BLUE¡Ê12·î14Æü¡¿¥è¥É¥³¥¦ºù¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¡Ë
¡Ú±ÇÁü¡ÛÎÞÁ£Êø²õ¡ÄÄ¹½÷¤«¤é¥Ñ¥Ñ¤Ø¤Î¡Ö¼ê»æ¡×
¡¡¸µÆüËÜÂåÉ½FW¡¦³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯¤Î¥µ¥Ã¥«¡¼¿ÍÀ¸¥Õ¥£¥Ê¡¼¥ì¤ò¾þ¤ë°úÂà»î¹ç¤Ç¡¢¼çÌò¤òºÇ¤âµã¤«¤»¤¿¤Î¤Ï²ÈÂ²¤«¤é¤Î¥µ¥×¥é¥¤¥º¤À¤Ã¤¿¡£Ä¹½÷¤¬Éã¤ØÂ£¤Ã¤¿½ã¿è¤Ê¼ê»æ¤Ï¡¢Ãæ·Ñ¤ò¸«¤Æ¤¤¤¿¥Õ¥¡¥ó¡¦¥µ¥Ý¡¼¥¿¡¼¤ÎÎÞÁ£¤òÊø²õ¤µ¤»¤¿¡£
¡¡12·î14Æü¤Ë¡ÖYANMAR presents ³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯ °úÂà»î¹ç LAST MAGIC¡×¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢OSAKA PINK¡Ê¥»¥ì¥Ã¥½ÂçºåÀª¤¬Ãæ¿´¡Ë¤ÈOSAKA BLUE¡Ê¥¬¥ó¥ÐÂçºåÀª¤¬Ãæ¿´¡Ë¤¬·ãÆÍ¡£·×7¥´¡¼¥ë¤¬À¸¤Þ¤ì¤ëÍðÂÇÀï¤È¤Ê¤Ã¤¿»î¹ç¤Ï¡¢¼çÌò¤Î2¥´¡¼¥ë¡¦1¥¢¥·¥¹¥È¤Î³èÌö¤â¤¢¤ê4¡Ý3 ¤ÇOSAKA PINK¤¬¾¡Íø¤·¤¿¡£
¡¡»î¹ç¤ÎËë¤¬ÊÄ¤¸¤¿¸å¤Î¥»¥ì¥â¥Ë¡¼¤Ç¤Ï¡¢ºÊ¤Ç¥¿¥ì¥ó¥È¤Î´Ý¹â°¦¼Â¤È4¿Í¤Î»Ò¶¡¤¿¤Á¤â¥Ô¥Ã¥Á¤ËÅÐ¾ì¡£²ÖÂ«Â£Äè¤¬¹Ô¤ï¤ì¤¿¡£¤½¤·¤Æ²ñ¾ìMC¤¬¡Ö¤ª»ÒÍÍ¤òÂåÉ½¤·¡¢¤´Ä¹½÷ÍÍ¤è¤ê¤ª¼ê»æ¤Î¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¡×¤È¾Ò²ð¤¹¤ë¤È¡¢³ÁÃ«¤Ï²ÈÂ²¤È¸þ¤«¤¤¹ç¤¦·Á¤ÇÎ©¤Ä¡£Ä¹½÷¤Ï¥Þ¥¤¥¯¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¡¢Éã¤Ø°¸¤Æ¤¿¼ê»æ¤òÆÉ¤ß¾å¤²¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Ø¡£19Ç¯´Ö¡¢¥µ¥Ã¥«¡¼¤ªÈè¤ìÍÍ¡£¥Ñ¥Ñ¤Î¤³¤È¡¢»ä¤Ï¤º¤Ã¤È¤¹¤´¤¤¤Ê¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¤è¡×¤È¸ì¤ê»Ï¤á¤¿Ä¹½÷¤Ï¡¢³ÁÃ«¤Î¡ÖÅ¾¤ó¤Ç¤â¤¹¤°¤ËÎ©¤Á¾å¤¬¤ë¤È¤³¤í¡×¡Ö¤É¤ó¤Ê»þ¤âÄü¤á¤Ê¤¤¥Ñ¥Ñ¡×¤¬¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤Î¤³¤È¡£¤µ¤é¤Ë¡Ö¤´ÈÓ¤ò»Ä¤µ¤º¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¿©¤Ù¤ë¤È¤³¤í¡×¡Öº¤¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿Í¤ò½õ¤±¤Æ¤¢¤²¤ë¤È¤³¤í¡×¤È¤¤¤Ã¤¿¡¢²È¤Ç¸«¤»¤ëÆü¾ï¤Î»Ñ¤òÂº·É¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÂ³¤±¤¿¡£
¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÈÍ·¤Ù¤ë»þ´Ö¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍß¤·¤¤¤Ê¡×
¡¡Ä¹½÷¤Ï¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö»ä¤Î¤À¡¼¤¤¹¥¤¤Ê¥Ñ¥Ñ¤Î¤È¤³¤í¤ò3¤Ä¸À¤¦¤Í¡×¤ÈÀÚ¤ê½Ð¤·¡¢¡ÖÍ¥¤·¤¤¤È¤³¤í¡×¡Ö¤«¤Ã¤³¤¤¤¤¤È¤³¤í¡×¡Ö²ÈÂ²¤òÂçÀÚ¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤È¤³¤í¡×¤òµó¤²¤¿¡£¤½¤·¤Æ¡¢¡Ö¥æ¥Ë¥Û¡¼¥à»Ñ¤â¡¢¤¤¤Ä¤â¤Î¤ªÍÎÉþ¤â¡¢¤ª´é¤âÁ´Éô¹¥¤¡×¤È¥¹¥È¥ì¡¼¥È¤Ê°¦¾ð¤òÅÁ¤¨¤ë¡£
¡¡¥¯¥é¥¤¥Þ¥Ã¥¯¥¹¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥Ñ¥Ñ¤ÏËèÆü¤ª»Å»öÂçÊÑ¤À¤±¤É¡¢¥Ñ¥Ñ¤ÈÍ·¤Ù¤ë»þ´Ö¤¬¤â¤¦¤Á¤ç¤Ã¤ÈÍß¤·¤¤¤Ê¡£¤³¤ì¤«¤é¤â¤º¤Ã¤È¥Ñ¥Ñ¤ÈÃçÎÉ¤·¤Ç¤¤¤¿¤¤¡×¤ÈÉã¤Î°úÂà¸å¤ÎÌ¤Íè¤ò´ê¤¦¸ÀÍÕ¤¬¸ì¤é¤ì¤¿¡£¤½¤·¤ÆºÇ¸å¤Ë¡Ö¥Ñ¥Ñ¤Î¤³¤È¤Ï¡¢»ä¤¬¼é¤ë¤«¤é¤Í¡×¤È¤¤¤¦¡¢Âç¤¤ÊÍ¥¤·¤µ°î¤ì¤ë¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¤Ç¼ê»æ¤òÄù¤á¤¯¤¯¤Ã¤¿¡£
¡¡³ÁÃ«¤¬ÎÞ¤È¾Ð´é¤¬Æþ¤ìº®¤¸¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ê´é¤òÉâ¤«¤Ù¤¿°¦Ì¼¤Î½ã¿è¤Ê¥¨¡¼¥ë¤Ï¡¢Â¿¤¯¤Î»ëÄ°¼Ô¤Î´¶Æ°¤ò¸Æ¤Ö¡£SNS¾å¤äABEMA¤Î¥³¥á¥ó¥ÈÍó¤Ç¤Ï¡Öµã¤¤¤Á¤ã¤¦¡×¡ÖÎÞÁ£Êø²õ¡×¡ÖÊ¹¤¤¤Æ¤¿Á´¥Ñ¥Ñ¤¬µã¤¤¤¿¡×¡Ö¤³¤ì¤ÏÈ¿Â§¤ä¤í¡ÄÌ¼¤µ¤ó¤Î¼ê»æ¤Çµã¤«¤µ¤ì¤Æ¡¢³ÁÃ«¤Î¿ÍÀ¸¤½¤Î¤â¤Î¤ò¸«¤»¤é¤ì¤¿µ¤Ê¬¡×¡Ö¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ã¤¨¤¨¼ê»æ¤«¤¯¤ä¤ó¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬°î¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£
¡ÊABEMA¡¿³ÁÃ«ÍË°ìÏ¯ °úÂà»î¹ç¡Ë