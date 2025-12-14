俳優の沢村一樹（58）がが、13日放送のTBS系「人生最高レストラン」に出演。小学生の頃を振り返った。

沢村は「人生で最高においしかったもの」として、10歳のころ親子で通った鹿児島のとんかつを「安くてうまい一品」として紹介。

地元鹿児島の、今はなくなってしまった定食屋さんについて「うちのおふくろが働いていたので、ご飯作る時間がなかったりとか、そういう時に妹とおふくろと3人で。もうしょっちゅう行ってる定食屋」と説明した。

そして「そこでカツ定食を、毎日でもいいぐらいカツ定食を頼んでました。今みたいにご飯屋さん、そんなたくさんないですから、しかも田舎で。おいしかったですね」と振り返った。 続けて「でもね…。そのカツ定食目当てじゃないんですよ、実は。そこのお店に同級生のトモ子ちゃんが来てたんです」と明かした。するとYOU（61）が「絶対、女だと思った」、MCの加藤浩次（56）は「早えな」とツッコんだ。YOUが「絶対、女だと思ったわ」と繰り返すと、沢村は「女って言うな」と抵抗。YOUは「女に決まってる！ って思ったわ。トモ子よ、トモ子定食よ」と言い、沢村が手をたたいて笑った。

そして沢村が「トモ子ちゃんはご家族で来てるんですけど、いるんですよたまに。小学校の時って同級生と学校の外で会うのドキドキしません？」と聞くと、加藤が「異性として意識しているっていうのがあればドキドキしますけど」。さらに沢村は「バンバン、ビリビリに意識してました」と明かした。

加藤が「たまたまいたら変な運命的なもの感じちゃいません？」と聞くと、YOUが「バカね〜」と反応。沢村が「これ運命じゃないんですか？」と尋ねると、YOUが「近所なだけよ」と答え、笑いが起きた。

そして加藤から「でも、沢村さん絶対モテたでしょ？」と聞かれ、「モテないんですよ。あと、なに話していいか…。その時からあだ名『エロス』って呼ばれてたんで」と打ち明けると、YOUからは「ムッツリスケベだったんだよ、ずっと」とズバリ。加藤の「何歳からエロスって呼ばれてたんですか？」の質問に、「小学校4年生ぐらいから」と明かした。