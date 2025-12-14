赤ちゃんのおもちゃを奪い、我が物顔で抱えているワンコ。ママさんには返してくれなかったので、試しに赤ちゃんに交渉してもらったら…？ワンコの対応が反響を呼び、投稿には「優しくできてお利口さん」「二人ともかわいい」といった絶賛の声が寄せられています。

【動画：奪ったものは絶対に返さない犬→赤ちゃんが交渉すると…？愛に溢れた『ママとの対応の差』】

ワンコがおもちゃを返さないので、赤ちゃんが交渉したら…

Instagramアカウント「mugicha__47」に投稿されたのは、柴犬の「麦」ちゃんが赤ちゃんのおもちゃを奪った時の様子です。普段の麦ちゃんは一度奪ったものを簡単には手放さないため、返してもらうにはオヤツと交換するしかないそう。この日もまずはママさんがおもちゃの奪還を試みたものの、やはり麦ちゃんに拒否されて失敗に終わったとか。

そこでママさんは赤ちゃんを麦ちゃんのもとに連れて行き、本人に直接交渉してもらうことに。さっそく赤ちゃんの手を取っておもちゃを掴ませることで、「返して」とアピールしてみたら…？

愛に溢れた対応に感動

麦ちゃんはおもちゃを大切そうに抱えたまま目をそらして、「え～…返したくないんだけど」とばかりに不服そうなお顔をしたそう。しかしママさんが赤ちゃんの手を動かしておもちゃを引き寄せると、「仕方ないな～」と意外とすんなりおもちゃから手を離してくれたとか。

どうやら麦ちゃんは「赤ちゃんには優しくしてあげなくちゃ」と思っているようです。その愛に溢れた対応に感動すると同時に、「ママにも普通に返してよ…」と対応の差にちょっぴり切なくなってしまうママさんなのでした。

この投稿には「優しい」「良い子」「ちゃんと分かってますよね」「これは感動しますね」といったコメントが寄せられています。

ワンコ2匹と赤ちゃんの日常

お家にはもう1匹「茶々」ちゃんという柴犬がいて、麦ちゃんや赤ちゃんと仲良く楽しく暮らしているそう。日頃から赤ちゃんのそばにいてそっと見守ったり添い寝をしたり、優しく接してくれているという2匹。まるで本当のお姉さんのような姿が、あまりにも尊いです。

これからも麦ちゃんと茶々ちゃんの愛に守られながら、赤ちゃんが元気にすくすく成長していけますように。

