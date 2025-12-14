娘さんに「オテ」を求められた柴犬の、分かりやすく抵抗し続ける光景が注目を集めています。独特すぎる動きで拒否する姿は、多くの人の頬をゆるめることに。

投稿は記事執筆時点で45万再生を突破し「可動域広w」「お手キャンセル界隈笑」などのコメントが寄せられています。

【動画：『絶対にオテさせたい娘』VS『絶対にしたくない柴犬』 面白かわいい攻防戦の一部始終】

オテを巡る攻防戦

TikTok「shibanbaful」に投稿されたのは、娘さんの前にちょこんと座る柴犬のお姿。この日、娘さんは柴犬に「オテ」をしてほしかったんだとか。娘さんが「オテ」とそっと手を差し出すと、柴犬は前足を浮かせたものの、直前で娘さんの手を回避したといいます。

視線をそらし、上げた前足を娘さんの手から遠ざける仕草は、まるで「オテはしたくない！」と訴えているかのよう。はっきり意思表示をしているかのような姿が印象的です。娘さんは優しく声をかけ続け、諦めずにゆっくり距離を縮めていったそう…。

絶対拒否の意思表示

再び「オテ」と促されると、柴犬は娘さんの手をよけるように前足を大きく横へ振り抜いたといいます。その動きは通常のオテとはまったく異なるもので、思わずクスッと笑えます。体をねじりながら、どうにか触れずに済ませようと必死なご様子。

娘さんが前足をそっと受け止めると、柴犬は体をのけぞらせて前足は上へ上がる形に。目を丸くしつつ“挙手”しているかのような姿はユニークで、多くの人の頬を緩めたようです。最終的にはお座りの姿勢から立ち上がり、攻防戦は幕を下ろしたのでした。

感情が分かりやすい柴犬

別の日にも、感情が分かりやすい柴犬の姿が投稿されていました。山道を散歩していた柴犬は、草木が生い茂る細い道を軽快に歩いていたといいます。気持ちよさそうな空気の中進んでいく姿からは、お散歩を楽しんでいる様子が伝わってくるよう。

ところが、お猿さん対策の花火がどこからともなく聞こえてくると、柴犬は突然立ち止まったそう。そして、くるっとUターンをし、来た道を引き返して勢いよく歩き出したとか。感情の変化がストレートに現れる点は、オテをめぐる攻防とどこか重なります。そんな素直で可愛らしい柴犬の様子に、ほっこり癒される人が続出したのでした。

話題となった投稿には「犬ってこんな腕の可動域あったんだ笑」「意地でもお手しない」「磁石S/N極やん」「お手拒否おもろすぎるｗ」などのコメントが寄せられています。

TikTokアカウント「shibanbaful」では、柴犬たちの日常やコミカルな瞬間が多数投稿されています。可愛い表情に癒されたい方は、ぜひチェックしてみてください！

写真・動画提供：TikTokアカウント「shibanbaful」さま

執筆：りほ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。