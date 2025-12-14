『お金がたくさん必要な犬種』５選

犬には年間平均35万円前後かかると言われています。しかし、犬種によってはそれ以上に費用がかかることも珍しくありません。ここではお金がたくさん必要な犬種を紹介するので、お迎えを検討している方は現在の家計状況と比較してみましょう。

1.ラブラドールレトリバー

ラブラドールレトリバーは大型犬の中でも人気の高い犬種です。しかし、大型犬ということもあり、他の中型犬や小型犬に比べると食費や消耗品にかかる費用も多い傾向にあります。

また、ラブラドールレトリバーは、遺伝的に疾患に罹りやすい傾向があるため、医療費が高額になりがちです。そのため、犬種の中でも特に費用がかかりやすい犬種として知られています。

2.ゴールデンレトリバー

ゴールデンレトリバーも大型犬なので基本的な費用が高額になりやすい犬種です。そのほかにも、活発で遊ぶことが大好きなので、娯楽施設費用やお出かけ費用にお金がかかるという意見もあります。

さらに、基本的な費用の中でも食費にかかる費用が高額になりがちです。食欲旺盛で活発な犬種なので、他の大型犬に比べても食べる量が多めになりやすく、毎月の食費が嵩むことを念頭に置いておきましょう。

3.キャバリア・キング・チャールズ・スパニエル

キャバリアは、小型犬でありながらも病気になりやすい犬種として知られているため、医療費がかかり年間費用が高額になりやすいと言われています。

4.フレンチブルドッグ

フレンチブルドッグは、短頭犬種ということもあり体に負担がかかりやすい構造です。そのため、医療費が高額になりやすく、あるデータによると一般的な犬に比べると2倍の医療費がかかるという調査結果もあります。

さらに、暑さにも寒さにも弱いため、夏場は24時間冷房を効かせ、冬場は気温に応じて24時間、暖房を効かせる必要があり、光熱費が上昇するという点でも費用がかかる犬種です。

5.シーズー

シーズーは一見すると費用がかかりにくいように思えますが、トリミング費用が高く、頻度も１～2ヶ月に１回と高いため、年間に換算すると高額な費用がかかりがちです。

同じくトイプードルもトリミング費用相場が8000～1万円超えと高いので、トリミング費用で全体の費用が上がりやすくなっています。

犬を飼う前に知っておくべきこと

犬を飼う前には、お世話の仕方や部屋の理想的な環境、しつけの方法などを学んでいくことも大事ですが、どのくらいお金がかかるのかを具体的に把握しておくことも重要です。

今回ご紹介したように、犬種によって内訳ごとにかかる費用は大きく異なります。小型犬よりも大型犬は倍近い費用がかかったり、小型犬でも病気になりやすい犬種やトリミング費用が高い犬種は、中型犬～大型犬並みに費用がかかることもあるでしょう。

「初期費用」「食費」「消耗品」「トリミング費」「保険料」「医療費」「予防接種費用」「娯楽費」など、多くの項目にどのくらいかかるのかをネットで調べ、余裕を持った見積額を踏まえてお迎えを検討してください。

まとめ

いかがでしたか。犬の飼育はそもそもお金がかかるものですが、犬種によっては意外なところで高額出費が生じる可能性もあります。お迎えする前に、必ず金銭面のプランを具体的に立てて、余裕を持った状態でお迎えしましょう。