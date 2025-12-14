「益若つばさになりたいおじさん！ お待たせ！」益若つばさ、新ユニセックスブランドの立ち上げを報告！
モデルの益若つばささんは12月13日、自身のInstagramを更新。ブランドディレクターを務める、新たなユニセックスブランドを立ち上げることを報告しました。
「大好きで尊敬する神」益若さんは「益若つばさ、新たにブランド立ち上げます！ 名前は『MEND』メンドです！」とつづり、初めて男性も対象としたユニセックスブランドを立ち上げることを報告。「実は2年間コツコツこっそり準備してきました」と以前から準備を進めていたことを明かし、「【益若つばさになりたいおじさん】！ お待たせ！！ 笑」と益若さんと男性モデルがブランドアイテムを着用している20枚の写真を載せています。
コメントでは「えーーー！ とっても嬉しいです！」「これからの楽しみが出来て嬉しいです」「カップルや夫婦で着るのもお洒落ですね」「今回のブランドも買います」「とても素敵すぎますね！」「和の感じがいいですね」「つばさちゃん、待ちかねていましたー！ 笑」「大好きで尊敬する神」「つばさちゃんかっこよすぎてドキドキします」と称賛の声が多数寄せられています。
「40代突入ということで…」10月13日に40歳の誕生日を迎えた益若さん。息子や友人たちに誕生日をお祝いしてもらう様子を投稿した際には、「40代でも自分なりの可愛いとかっこいいを模索して提案したいと思います」とつづっていました。今回の新ブランド立ち上げのきっかけについても「40代突入ということで」と語っています。益若さんのこだわりがたくさん詰まった新ブランド「メンド」、気になる人はぜひチェックしてみてください！(文:福島 ゆき)
